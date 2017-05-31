أطلق بيت التمويل الكويتي «بيتك» حملة تسويقية جديدة لتشجيع العملاء على استخدام بطاقات «بيتك» الائتمانية ومسبقة الدفع وبطاقات السحب الآلي، وذلك بهدف زيادة القيمة المضافة للبطاقة وتشجيع اصدار واستخدام بطاقات «بيتك».

وتتيح الحملة التي اطلقت تحت شعار «استرجع ضعف قيمة مشترياتك»، لعملاء «بيتك» الفرصة لربح ضعف قيمة مشترياتهم حتى 2000 دينار، حيث تتيح كل عملية شراء محلية للعميل بقيمة دينار واحد فرصة للدخول في السحب اليومي، فيما تتيح كل عملية شراء بقيمة دينار واحد خارج الكويت للعميل 3 فرص للربح في السحب اليومي خلال فترة العرض لاسترجاع ضعف قيمة مشتريات العملاء حتى 2000 دينار عند استخدام بطاقات «بيتك» السحب الآلي، والائتمانية ومسبقة الدفع، حيث يسري العرض على عمليات الشراء داخل وخارج الكويت عند استخدام بطاقات «بيتك» الائتمانية أو مسبقة الدفع، وعلى عمليات الشراء خارج الكويت عند استخدام بطاقات «بيتك» للسحب الالي، وتستمر الحملة لمدة 120 يوما بدءا من 16 مايو 2017.

وتؤكد الحملة حرص «بيتك» على الاستمرار بتقديم العروض المميزة لعملائه من حملة البطاقات المتنوعة مكافأة لهم، وتعكس حرصه على خلق طابع فريد ومميز لجميع بطاقات «بيتك» التي تقدم دائما قيمة مضافة لحاملها، بما يساهم في رضاء العميل وزيادة فرص استفادته عند الاستخدام، فضلا عن تعزيز تواجد البنك وحصته السوقية ومكانته الرائدة كأحد أكبر البنوك المحلية من حيث قاعدة العملاء.