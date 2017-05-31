يشارك بنك الكويت الوطني في حملة «#بيتكم_عامر» لدعم الأسر ذوي الدخل المحدود في منطقة جليب الشيوخ، وذلك من خلال منح هذه الأسر ما تحتاجه من دعم لتحسين وضعهم المعيشي والاحتفال بأجواء حلول شهر رمضان المبارك براحة بال.

وإلى جانب بنك الكويت الوطني، يساهم في هذه الحملة التي تقودها الناشطة في مجال العمل الإنساني لانا الرشيد مجموعة من المؤسسات والشركات الكبرى، حيث يتم تنظيم زيارات إلى منطقة جليب الشيوخ خلال شهر رمضان المبارك للتعرف على الأسر المحتاجة ونوعية احتياجاتها بهدف توفيرها لهم وتأمين ما ينقصهم من حيث العلاج أو مقتنيات المنزل أو غيرها من الضروريات الحياتية ليتسنى لهم قضاء هذا الشهر الفضيل كما تقضيه باقي الأسر وممارسة طقوسه من دون التفكير بضيق قدرتهم المعيشية.

وإلى جانب مساهمته بدعم الأسر، تشمل مشاركة بنك الكويت الوطني في مبادرة «#بيتكم_عامر» أيضا توزيع وجبات إفطار على البيوت والأحياء التي تتم زيارتها.

وقالت مساعد مدير عام إدارة العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني منال فيصل المطر: إن مبادرة «#بيتكم_عامر» لدعم الأسر محدودة الدخل في منطقة جليب الشيوخ فريدة من نوعها على مستوى الكويت لأنها تجمع المؤسسات والشركات على اختلاف نشاطاتها لتضع امكانياتها ونطاق خدماتها في خدمة هذه الأسر.

كما أن حلول الشهر الفضيل هو مناسبة لتنفيذ هذه المبادرة التي نتطلع أن تتعزز وتكون بمنزلة بداية للمزيد من المبادرات المجتمعية والخيرية التي تصب بنفس الإطار وتهدف إلى دعم المحتاجين على مدار العام.

وأشارت المطر إلى أنه في كل عام يعزز بنك الكويت الوطني مبادراته التي يقوم بها خلال شهر رمضان المبارك والتي أصبحت نهجا راسخا يمتد لأكثر من عقدين من الزمن.

وضمن برنامجنا السنوي الذي نطلقه خلال هذا الشهر، قمنا هذا العام بعدد من المبادرات الجديدة والتي نعتز بأن تكون حملة دعم الأسر محدودة الدخل أحد ركائزها.