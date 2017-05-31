٦% نمواً سنوياً بقطاع اللوجستيات للشركة خلال العام الحالي

66 مليون دينار أرباح سنوية متوقعة بـ 2017 والإيرادات إلى 1.3 مليار دينار

محمود عيسى

أوصى بنك سيكو البحريني المستثمرين بشراء سهم شركة أجيليتي وحدد السعر المستهدف للسهم عند 850 فلسا بفارق يصل 23% عن السعر السوقي وقت التقييم البالغ 690 فلسا، وذلك حسب التقرير الصادر عن البنك والذي حصلت «الأنباء» على نسخه منه.

قال بنك سيكو الاستثماري ان تسوية النزاع التي توصلت اليها شركة اجيليتي مع وزارة الدفاع الاميركية والتي ستدفع بموجبها 28.8 مليون دينار، تعتبر عاملا إيجابيا كبيرا يمكنها من العودة الى طلب الدخول في تعاقدات جديدة مع الحكومة الاميركية.

راجع البنك تقديراته للأداء المالي للشركة وتوقع تحقيقها زيادة بالأرباح للسنتين الماليتين 2017/2018 بنسبة 38% و56% على التوالي، ويأتي ذلك الرفع نتيجة:

1 - تقليص المصروفات التشغيلية والرسوم القانونية وما يترتب عليه من توفير حوالي 10 ملايين دينار.

2 - زيادة في تقديرات الإيرادات بنسبة 4% و8% على خلفية زيادة إيرادات قطاع اللوجستيات، حيث كان أداؤه جيدا في الربع الاول من 2017 لترتفع بنسبة 6% على أساس سنوي.

3 - الاستفادة من بعض العقود الجديدة التي ستبرمها مع الحكومة الاميركية.

وقال البنك ان رفع تقديراته للسعر المستهدف الى 850 فلسا يأتي استجابة لزيادة تقديرات الأرباح، حيث كان يرى ان الشركة كانت عرضة لمخاطر قضائية كبرى مع الحكومة الأميركية باعتبارها موردا رئيسيا لها، وان تسوية هذه القضية بدون اي تكلفة مالية تمكن المساهمين من تنفس الصعداء وتحسن مفاهيم المخاطر.

وقال البنك ان توزيع الأرباح في عام 2016 تراجع الى 15 فلسا للسهم، بينما يتوقع تحسنا في عام 2017 ليتم توزيع 30 فلسا للسهم، ولكن يظل متوسط التوزيع متدنيا وفقا للمقاييس التاريخية والتي تجاوزت في المتوسط 60% للسنوات المالية بين 2012 و2016على خلفية متطلبات مصروفات رأسمالية أعلى.

توقع التقرير ان تصل أرباح أجيليتي السنوية الى 66 مليون دينار خلال 2017 بنمو 37% مقارنة بتقديراته السابقة البالغة 48 مليون دينار، وذلك بدعم من زيادة توقعاته لإيرادات الشركة من 1.26 مليار دينار الى 1.3 مليار دينار خلال الفترة نفسها على ان تزداد تلك الإيرادات خلال 2018 لتصل الى 1.4 مليار دينار.

وقال البنك ان النزاع يتعلق بعقود توريد مواد غذائية للجيش الأميركي خلال الفترة بين عامي 2003 و2010 واتهامها بالمبالغة في تسعير تلك المواد على وزارة الدفاع.

وبلغت قيمة العقد الإجمالية 8.6 ملايين دينار ويتعلق بنحو 200 ألف فاتورة، وسيتم دفع الغرامة نقدا وهي تعادل حسب بنك سيكو 24% من الارباح قبل الفائدة والضرائب والاستهلاك وإطفاء الديون للسنة المالية 2017 للشركة.

وقال البنك ان تأثير التسوية على الارباح سيكون ايجابيا بواقع 700 الف دينار او نحو 1% من تقديرات الأرباح للسنة المالية 2017، وسيتم تعويض مصروفات التسوية من خلال الافراج عن احتياطيات الائتمان التشغيلية البالغة قيمتها 29.5 مليون دينار، وسيقلص قرار المحكمة الرسوم القانونية التي تقول الشركة انها تعادل 10% من الأرباح قبل الفائدة والضرائب والاستهلاك وإطفاء الديون للسنة المالية 2017 للشركة.

وقال البنك ان أجيليتي ستصبح قادرة على الدخول في مناقصات مستقبلية للحكومة الاميركية، ما سيعزز نمو الإيرادات لاسيما في قطاع الخدمات اللوجستية.