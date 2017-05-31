قالت شركة مجموعة الأوراق المالية إنها باعت كامل حصتها في شركة الثمار الدولية القابضة والبالغة 45.6 مليون سهم وبنسبة 5.9%.

وأضافت الشركة في بيان للبورصة أمس، أن الأثر المالي لعملية البيع على فترة الربع الأول المنتهي في 30 يونيو 2017 ستكون كالتالي:

1- انخفاض في قيمة الموجودات المالية المتاحة للبيع بمبلغ 4.5 ملايين دينار.

2- انخفاض في قيمة الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح او الخسائر بقيمة 20 ألف دينار.

3- نقد محصل من عملية البيع بمبلغ 3.2 ملايين دينار.

4- خسارة محققة من عملية البيع بلغت 1.3 مليون دينار سيتم تسجيلها في بيان الأرباح أو الخسائر المجمع.