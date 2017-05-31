شهد قطاع الضيافة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نتائج متباينة خلال أبريل 2017، حيث تأثر إجمالي إيرادات الغرفة الواحدة المتاحة بارتفاع معدلات الإشغال، وانخفاض متوسط سعر الغرفة في الوقت نفسه.

وقال تقرير إرنست ويونغ (EY) إن سوق الضيافة في الكويت احتل المرتبة التاسعة في الشرق الأوسط بمعدل متوسط الإشغال الذي بلغ 62.5%، كما جاءت الكويت في المستوى الرابع في متوسط سعر الغرفة بـ 158 دولارا لليوم الواحد.

في حين حققت دبي نموا في جميع مؤشرات الأداء الرئيسية، مع تسجيل أعلى إيرادات للغرفة الواحدة المتاحة بواقع 273 دولارا، بزيادة قدرها 18.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وسجلت الإمارة أيضا أعلى معدلات إشغال في أبريل بلغت 88%، وأعلى معدل لسعر الغرفة اليومي بواقع 310 دولارات.

وساهمت فعاليات مختلفة مثل معرض سوق السفر العربي ومؤتمر الاستثمار العربي الفندقي في جذب الزوار من مختلف أرجاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد يكون لها دور في تعزيز أداء فنادق المدينة.

فيما سجل سوق الضيافة في أبوظبي تراجعا بنسبة 4.8% في إيرادات الغرفة الواحدة المتاحة في أبريل 2017، وهو ما يمكن أن يعزى إلى انخفاض معدل سعر الغرفة اليومي من 133 دولارا في أبريل 2016 إلى 120 دولار في أبريل 2017.

ومع ذلك، ارتفعت معدلات الإشغال بنسبة 4.5% في أبريل 2017 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

ووفقا للتقرير، شهدت سوق الضيافة في الدوحة ارتفاعا في متوسط الإشغال من 65.6% في أبريل 2016 إلى 74% في أبريل 2017. ومع ذلك، تراجع متوسط سعر الغرفة اليومي في المدينة بنسبة 7.3% في أبريل 2017 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقد يكون النمو في سوق الضيافة في الدوحة متأثرا بالعرض الجديد الذي قدمته الخطوط الجوية القطرية للمسافرين العابرين المؤهلين للحصول على إقامة مجانية لمدة ليلة واحدة في حال اختاروا أخذ قسط من الراحة.

وفي مسقط، شهد سوق الضيافة ارتفاعا في معدلات الإشغال بلغ 7.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقد يكون ذلك نتيجة لعطلة الربيع وعطلات عيد الفصح، حيث يعتبر الوافدون القاطنون في الدول المجاورة مدينة مسقط المقصد الأمثل لقضاء إجازة قصيرة.