نفت الهيئة العامة للاستثمار تراجع قيمة اصول صندوق الثروة السيادية الذي تتم ادارته من قبلها، مؤكدة انه لا تراجع في الاحتياطيات ابدا وقالت الهيئة في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) انه لا تغيير في سياسة الاستثمار المتبعة من قبل الهيئة العامة للاستثمار لصناديقها السيادية.

واضافت «الهيئة» انه لا صحة للارقام والبيانات عن تراجع قيمة اصول صندوق الثروة السيادية وذلك نقلا عن معهد «SWFI» المتخصص برصد حركة صناديق الثروة السيادية.

وشددت الهيئة على ان هذه الارقام والبيانات الواردة «غير واقعية». وأوضحت ان الارقام والبيانات الحقيقية لقيمة اصول الثروة السيادية ستعرض خلال جلسة مجلس الامة والمخصصة للنظر في الحالة المالية للدولة.

وأكدت في هذا السياق ان كل الارقام والبيانات المتعلقة بالحالة المالية للدولة هي تحت نظر الجهات الرقابية المعنية.