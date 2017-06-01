أعلن قسم العمليات الخاصة لدى جاكوار لاند روفر عن أقوى سيارة أداء من جاكوار وأكثرها رشاقة XE SV Project 8، وهي نسخة نموذج من سيارات جاكوار الصالون الرياضية بقوة 600 حصان تقدم أداء سيارات السوبر كار، وسيجري اختبارها لأول مرة على حلبة نوربورغرينغ نوردشلايفه الشهيرة.

وتم تمويه هذه السيارة بشكل خاص مـن قبل وحدة التصميم في قســـم العمليات الخاصة.

ومع النسخة الأكثر ضبطا من محرك السوبر تشارجد V8 بسعة 5 ليترات من جاكوار لاند روفر، ستصبح Project 8 ثاني سيارة ينتجها قسم العمليات الخاصة ضمن إصدار جامعي السيارات، وذلك بعد الإطلاق الناجح لسيارة جاكوار F-TYPE Project 7 في عام 2014.

ولن يتم إنتاج أكثر من 300 سيارة من هذا الطراز الذي يقوم المركز الفني في قسم العمليات الخاصة في كوفنتري بتجميعه يدويا، لتوزيعه في جميع أنحاء العالم.

وفي هذا السياق، قال جون إدواردز، العضو المنتدب لقسم العمليات الخاصة في جاكوار لاند روفر: «إنه الوقت المناسب لقسم العمليات الخاصة لإنتاج سيارة الأداء الأكثر تطورا في تاريخ جاكوار.

ويتمتع فريقنا بالشغف والحماس اللازم لذلك، وهو ملتزم بخلق تجربة القيادة الأكثر إثارة على الإطلاق».

وتابع بالقول: لقد أبدى عملاؤنا في جميع أنحاء العالم حماسة كبيرة تجاه سيارة F-TYPE Project 7، وسوف ترتقي سيارة XE SV Project 8 بهندسة الأداء والديناميكيات الهوائية إلى مستوى آخر، يجذب عشاق وجامعي السيارات الشغوفين، وسيعكس سعر سيارة الأداء الرياضية هذه، والمتوافرة بأعداد محدودة، جوهرها وتفردها.