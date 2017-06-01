الخطوة تهدف لجمع التبرعات وخلق فرص عمل للنساء المتضررات بسبب الحرب

في خطوة جددت من خلالها العلامة التجارية جينيسيس التزامها العميق بالمسؤولية الاجتماعية، شاركت «شمال الخليج»، الوكيل الحصري لسيارات هيونداي وجينيسيس العالمية في الكويت، في مبادرة بيت الخير الإنسانية التي تنظمها مجموعة من الشركات بالتعاون مع الهلال الأحمر الكويتي والتي تهدف إلى خلق فرص للنساء السوريات لكسب الدخل، وتقديم المساعدة للأسر السورية التي تعاني من الأزمة.

وشاركت جينيسيس كراعٍ ذهبي لهذه الحملة إلى جانب الهلال الأحمر الكويتي في دعم الحملة وجمع التبرعات في سياق حرصها على تطبيق المسؤولية الاجتماعية ودورها الإنساني الفعال.

وتهدف الحملة إلى توفير 65% من العائدات لجمعيات سورية غير ربحية (من خلال الهلال الأحمر الكويتي) لدعم المرأة السورية وخلق فرص عمل لها ومساعدة من هن بحاجة إلى إيجاد عمل والاحتفاظ به، في ظل غياب الرجال خلال الصراع السوري ومعظمهم من الآباء والأزواج والأخوة، ما جعل الكثير من النساء والفتيات الشابات يعانين في سوريا من الوحدة والضعف.

تتضمن المبادرة مرحلتين معرض بيت الخير وحملة للتبرع التي تهدف إلى فتح مئات المنازل مع دخل مستدام لتوفير السعادة ومعيشة أفضل للكثيرين ضمن أنشطتها الجارية طيلة شهر رمضان.

وخلال المعرض، قامت جينيسيس باستعراض سيارتيها G90 وG80 في مركز الراية. بدأ المعرض يوم ٢٢ مايو الساعة ٥:٣٠ مساء، واستمر لمدة 3 أيام، بحضور ممثلين عن الهلال الأحمر الكويتي وعدد كبير من المشاركين والجهات الراعية للحدث، الشخصيات الهامة والوسائل الإعلامية.

تم خلال المعرض جمع التبرعات ضمن أكشاك والتي كانت بمنزلة نقاط للراغبين بتقديم التبرعات وستستمر حتى اليوم العشرين من رمضان تحت مظلة الهلال الأحمر في الكويت.

عن هذه الحملة، قال الرئيس التنفيذي لشركة شمال الخليج التجارية رائد ترجمان: إن قيام جينيسيس بهذه المساهمة الإنسانية ضمن حملة بيت الخير الكويتي يعتبر فخرا كبيرا لنا، ونأمل أن تؤدي التبرعات دورها المطلوب في تغطية البعض من أهداف هذه المبادرة وتفعيل دورها الإنساني، مؤكدا التزام شمال الخليج وإصرارها الدائم على أداء مسؤوليتها الاجتماعية بشكل فعال كلما دعت الحاجة.

وإلى جانب تأديتها مسؤوليتها الاجتماعية من خلال مبادراتها الإنسانية، تطرح جينيسيس «شمال الخليج» بشكل دوري باقة متجددة من العروض التجارية بهدف إرضاء العملاء ومنحهم فرصة لامتلاك جينيسيس بأسعار مميزة وسهلة، وأيضا بهدف المساهمة في تعزيز صورة وسمعة «جينيسيس» كسيارة ناجحة وكعلامة تجارية استطاعت بوقت قصير منافسة أقدم شركات السيارات وأكثرها عراقة، ووفاء لفلسفة شمال الخليج التي تضع حاجات العملاء على رأس قائمة أولوياتها سواء قبل البيع أو بعده.