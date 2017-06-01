تشكيلة «هيريتيج» تستوحي تصاميمها من طواقم مستكشفي رينج روفر

أطلقت علامة لاند روفر تشكيلتها العصرية من الملابس والسلع التي تحمل شعار علامتها التجارية لعام 2017، بما في ذلك تشكيلة «هيريتيج» الجديدة كليا، والتي تستوحي تصاميمها من سيارات تاريخية شهيرة للعلامة.

وقد جرى تصميم التشكيلة بعناية بالغة، وبنفس الاهتمام الدقيق بالتفاصيل الذي يتم فيه تطوير وتصنيع سيارات لاند روفر.

وسيكون جوهر وروح العلامة التجارية حاضرا بقوة في التشكيلة، تماما كما هو الحال في سياراتها، إذ يتم إنتاجهم تحت إشراف مديري التصميم جيري ماكغوفرن وإيان كالوم.

وتضم تشكيلة لاند روفر 2017 مجموعة واسعة من المنتجات الجديدة، تشمل سترات مقاومة للماء، وتصاميم جديدة من قمصان T-Shirt للرجال والنساء والأطفال، وأغطية هواتف محمولة وأجهزة لوحية مصنوعة من الجلد عالي الجودة، ومجموعة جديدة من حقائب الأمتعة، وساعة يد كرونوغراف جديدة، ومجموعة واسعة من منتجات الأطفال، تتضمن قمصانا رياضية وسترات هودي وقبعات وكتبا وألعابا وحقائب ظهر وعلب أقلام وعلب غداء، بالإضافة إلى دمية دب المغامرات الرائعة، مما يوفر مجموعة واسعة من الخيارات للهدايا الخاصة بشهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد. كما تتوافر مجموعة واسعة من نماذج السيارات المطابقة لسيارات لاند روفر.

وفي هذا الشأن قالت هناء ناجي، مديرة العلامة التجارية لدى جاكوار لاند روفر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: تجمع تشكيلتا جاكوار ولاند روفر الجديدتان بين التصميم الفريد والأصالة والجودة العالية.

وإلى جانب مجموعة مذهلة من المنتجات المستوحاة من تراث العلامتين التجاريتين، قمنا بابتكار تشكيلتين عصريتين جديدتين تعكسان أحدث صيحات الموضة وتناسبان جميع أفراد العائلة.

وتجسد تشكيلة «هيريتيج» من لاند روفر روح المغامرة المتوثبة التي تتمتع بها العلامة التجارية، وقد استلهم المصممون هذه التشكيلة الجديدة من طاقمي استكشاف رينج روفر قاما برحلة استكشافية عبر القارتين الأميركيتين في عام 1971، تضمنت استكشاف صدع دارين غاب المشؤوم والخطير.

وتضم تشكيلة «هيريتيج» هذه مجموعة متميزة من الملابس والهدايا والإكسسوارات المستوحاة من روح المثابرة المتوثبة. ويبرز اللون الذهبي والأزرق البحري الذين تميزت بها سيارات رينج روفر الاستكشافية تلك بقوة في هذه التشكيلة، فيما تعود رحلة دارين غاب الاستكشافية إلى الحياة من جديد من خلال الرسومات وتصاميم خرائط الطريق وقصص هذه الرحلة البريطانية الأسطورية عبر الأميركيتين.