أعلنت الشركة الأولى للتسويق المحلي للوقود عن إعادة إطـــلاق خدمة التــــزود بالوقود في محطـة القصر بعد تطويرها بالكامل خلال 75 يوما فقط من بدء أعمال التطوير فيها.

وحول إعادة افتتاح المحطة صرح م.عادل العوضي الرئيس التنفيذي للشركة قائلا: إننا حريصون على تقديم أفضل خدمة لعملائنا عبر محطات تشمل العديد من الخدمات، حيث تمت إعادة افتتاح محطة القصر تزامنا مع بداية شهر رمضان المبارك لتكون جاهزة لخدمة عملائنا الكرام، حيث تم استكمال المرحلة الأولى منها وهي بناء وتشغيل منطقة التزود بالوقود وسيتم في وقت قريب افتتاح محطة غسيل السيارات ومركز خدمة السيارات والسوق المركزي.

وأضاف: الأولى للوقود ماضية قدما في تنفيذ بنود استراتيجيها الرائدة لتحويل كل محطاتها إلى نموذجية لتقدم عددا من الخدمات ذات القيمة المضافة إلى عملائها وفق ما يتمنونه لتعزز تجربتهم مع محطات الوقود وتغنيها عبر تقديمها مفهوم جديد وريادي للخدمة في المحطات.