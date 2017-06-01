تماشيا مع حرصه على توفير أفضل العروض للعملاء، أطلق بنك برقان حملة الصيف الجديدة بمكافأة عملائه عند استخدام بطاقاتهم الائتمانية والسحب الآلي داخل وخارج الكويت وذلك بالدخول في سحب شهري تلقائيا والتأهل لفرصة استرداد قيمة مشترياتهم بحد أقصى 1000 دينار.

وتتزايد فرص فوز العملاء بناء على استخدامهم للبطاقات، حيث يحصل العميل على فرصة لدخول السحب لكل عملية شراء داخل الكويت وفرصتين لكل عملية شراء خارج الكويت.

هذا وبإمكان حاملي البطاقات الائتمانية دخول السحب عند استخدام بطاقاتهم داخل وخارج الكويت، أما حاملو بطاقات السحب الآلي فيتأهلون لدخول السحب عند استخدام البطاقة خارج الكويت فقط، وسيتم الإعلان عن 5 فائزين شهريا في السحوبات.

تجدر الإشارة إلى أن بطاقات بنك برقان مصممة لتلبية جميع احتياجات العملاء اليومية، وتوفير المرونة التامة لهم خلال إنجاز معاملاتهم المصرفية.