في إطار حرصه الدائم على توفير أعلى وأرقى مستوى للخدمات لعملائه، أعلن بنك الخليج مؤخرا عن تقديم عروض حصرية بمناسبه شهر رمضان المبارك وبالتعاون مع عدد من أبرز وكالات السيارات في الكويت، حيث يمكن للعميل الاستفادة من هذه العروض عند زيارة ممثلي بنك الخليج في معارض السيارات لتمويل شراء السيارات الجديدة من خلال البنك. ويشمل التعاون مع بنك الخليج كلا من وكالات السيارات التالية في الكويت: لكزس، تويوتا، بي إم دبليو، فورد، انفينيتي، كيا، نيسان، هوندا، بالإضافة إلى شفروليه وكاديلاك. وتستمر هذه العروض الحصرية لغاية 30 يونيو2017.

هذا ويتواجد ممثلو بنك الخليج في جميع معارض السيارات في الكويت، وذلك لتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات لعملاء البنك وغير عملاء البنك عند شراء سيارة أحلامهم. ويحرص بنك الخليج على التعاون المستمر مع وكالات السيارات لتقديم أفضل العروض لهم خلال العام، وذلك سعيا إلى تقديم أفضل الخدمات وتلبية جميع الاحتياجات.