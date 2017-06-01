«آفاق المستقبل» تطلق برج «فيتا سويت» أحدث مشاريعها في البحرين

«دار الجوار» تطرح مشروع «ناتورا دوجا سيتي» في أنقرة أعلنت كل من شركة إنفينتي وشركة دار الجوار وشركة آفاق المستقبل العقارية عن مشاركتها في المعرض الرمضاني للعقارات الكويتية والدولية من تنظيم شركة إكسبو سيتي لتنظيم المعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 5 إلى 8 يونيو في الريجنسي.

دار الجوار

قال مدير إدارة المبيعات في شركة دار الجوار العقارية وليد الجمال «وعدنا وتحدينا واستمررنا في عروض السبعينيات، والليلة في مكة المكرمة ابتداء من (دينارين و280 فلسا).

وأكد الجمال ان تميز الشركة يأتي من تملكنا للعقارات التي يتم تسويقها في الشركة، مشيرا إلى أن العميل هو جل اهتمام الشركة، وبتوفير له كل سبل الراحة له، حيث إن الشركة وفرت عدد 20 باصا لنقل العملاء من وإلى الحرم، ويوجد 5 باصات لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن على مدار الساعة.

ومن خلال عروض الشركة في رمضان، أشار الجمال إلى أن العروض تكمن في عمرة رمضان ابتداء من 1750 دينارا تدفع مرة واحدة ويتملك العميل 25 سنة «عمرة في رمضان».

وقال: بما أننا تميزنا بالسياحة الدينية والعائلية فإننا نطرح مشروع «ناتورا دوجا سيتي» في العاصمة تركيا أنقرة، وهو عبارة عن: كامباوند يتكون من 21 مبنى سكنيا، ويحتوي على 1500 شقة و60 فيلا، مستشفى، كلية الدراسات، شقق فندقية، فندق 5 نجوم، و3 مولات تجارية ومجموعة من المطاعم العالمية، مساحات خضراء، مساحات مائية، وبأسعار تنافسية، وتسهيلات بالدفع خلال شهر رمضان المبارك.، في حين ان الشركة ستطرح مشاريع داخل الكويت قريبا.

إنفينتي العقارية

وكشف مدير إدارة المبيعات في شركة إنفينتي العقارية فهد العنزي عن عدد من المشاريع الجديدة التي تم طرحها أمام عملائها في عدد من الأسواق العالمية الجاذبة، مشيرا إلى أن هذه المشاريع تقع في أكثر الأسواق طلبا واستقرارا سواء كانت من الناحية السياسية أو الاقتصادية.

وأضاف: الشركة انتهت بالفعل من تنفيذ مشاريع في أسواق جمهورية البوسنة والهرسك والجمهورية التركية، وذلك في إطار استراتيجية الشركة الرامية لاختيار الأسواق المستقرة والتي من شأنها أن توفر السكن والعوائد الإيجارية المجدية لعملائها سواء على المديين المتوسط أو البعيد.

وأكد العنزي أن اختيار الأسواق التي تعمل بها «إنفينتي العقارية» يأتي بعد دراسات مستفيضة لهذه الأسواق سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الأمنية، وذلك لضمان جدوى الاستثمار في تلك الأسواق، وبالتالي ضمان تحقيق أعلى العوائد للشركة ولمستثمرينا من جهة أخرى.

وأضاف ان الشركة جاهزة لتسليم الفلل التابعة لمشروع «سراييفو دريم» الكائن في سراييفو بجمهورية البوسنة والهرسك في منطقة ميشوفيتش والذي يبعد عن سنتر سراييفو قرابة 15كم وعن مطار سراييفو مسافة 10كم وعن منطقة أليجا والمصحات العلاجية مسافة 8 كم. والذي يتكون من أراض وفلل، قريبة من جميع المنتزهات والأماكن السياحية.

إلى جانب مجموعة من الخدمات والمرافق الرئيسية التي تخدم سكان المشروع من مسجد، سوبر ماركت، كافتريا ومنطقة ألعاب أطفال، خدمة حراسة ونظافة على مدار الساعة.

وحول المشاريع الجديدة للشركة قال العنزي إن الشركة طرحت مشروع عقاري مميز «منتجع إنفينتي» في منطقة «اوسنيك» في جمهورية البوسنة والهرسك، حيث يقع هذا المشروع على أرض تبلغ مساحتها الإجمالية نحو 37 ألف متر مربع، ويتألف من 60 وحدة تتنوع ما بين فلل سكنية وشقق سكنية بمساحات وإطلالات جميلة وجذابة، إلى جانب مجموعة من الخدمات والمرافق الرئيسية التي تخدم سكان وقاطني المشروع من سوبر ماركت، مطعم ومقهى، مسجد، مناطق ألعاب ونوافير مائية مميزة وحمامات سباحة عائلية وخاصة.

وحول السوق الثاني الذي تعمل فيه «إنفينتي العقارية» قال العنزي ان السوق التركي يعد أحد الأسواق المهمة والواعدة التي اهتمت الشركة بدخوله والاستثمار فيه، حيث نقوم بتسويق مشروع (مافيرا) الذي يقع في أكثر المناطق تطورا ونموا، منطقة «أسانيورت» - الواقعة في مدينة إسطنبول في الجمهورية التركية والذي يبعد خمس عشرة دقيقة عن مطار أتاتورك وخمس دقائق فقط عن مرمرة بارك.

وأضاف: «مشروع مافيرا» عبارة عن مجمعين سكنيين يحتويان على 192 شقة صممت بعناية بينهما 1900 متر مربع من المساحات الخضراء بالإضافة إلى حزمة من الخدمات للعناية براحتكم ورفاهيتكم.

وأكد العنزي استمرار الشركة بتسويق صكوك الإجارة لمجموعة «فنادق إنفينتي» في منطقة تقسيم الواقعة في الجمهورية التركية، وأضاف أن أبرز مشاريع الشركة الحالية هناك تتمثل في مجموعة «إنفينتي للأجنحة الفندقية تقسيم»، والتي تقع في قلب منطقة تقسيم الواقعة بمدينة إسطنبول في الجمهورية التركية، والتي تتميز بإبداع الحاضر وعراقة التاريخ، فهي ملتقى السياحة التركية.

وأضاف ان الشركة قسمت المباني في ذلك المشروع إلى عدة أجنحة فاخرة ومتنوعة تناسب الأسرة الخليجية، إلى جانب مجموعة من المرافق الفندقية التي من بينها مطعم على سطح أحد المباني للتمتع بالمناظر الخلابة للمنطقة، ومعهد صحي، وحوض سباحة، بالإضافة إلى صالة الألعاب الرياضية، والحمام التركي، والمساج، والأجنحة البانورامية ذات الأسقف الزجاجية المتحركة.

آفاق المستقبل

وستطلق «آفاق المستقبل العقارية» أحدث مشاريعها برج «فيتا سويت» الكائن في مملكة البحرين، وبهذه المناسبة قال المدير العام في شركــــة «آفـــاق» يوسف العبد الجليل ان «فيتا سويت» عبارة عن مشروع برج سكني تحت الإنشاء في منطقة الجفير بمملكة البحرين مؤلف من 26 دورا يضم مجموعة متنوعة من الشقق يبلغ عددها 290 شقة بمساحات متباينة.

وأشار العبد الجليل الى أن المستثمر الجاد يبحث دائما عن الفرص المجدية في ظل ضيق فرص الاستثمار في المجال العقاري في المنطقة، لهذا ارتأت «آفاق» تقديم مشروع «فيتا سويت» الذي يجمع بين المتعة من جهة والاستثمار من الجهة الأخرى، فالوحدات المتوفرة توفر للمستثمر فرصة للاستثمار إلى جانب العوائد التأجيرية للوحدات.

وتابع ان الشركة لديها ادارة متخصصة في عملية إعادة تأجير الوحدات لصالح العملاء، بحيث تكون الوحدة السكنية بمنزلة مصدر استثماري ذي عائد جيد، لافتا الى ان «آفاق» حرصت على ضمان حقوق عملائها وذلك من خلال تقديم وثيقة ملكية تسلم للعميل وتسجل لدى مكتب السجل العقاري في البحرين.

وأشار إلى أن منطقة الجفير التي يقع بها البرج تعتبر من المناطق الراقية التي تشهد تنفيذ مشاريع جديدة وعديدة من قبل حكومة البحرين، حيث تتمتع الجفير إلى حد كبير حالها كحال جميع مناطق مملكة البحرين باستقرار سياسي وأمنى إلى حد كبير مما يضيف إلى مميزاتها أيضا، مشيرا إلى ان «فيتا سويت» يعد اختيارا مثاليا للمستثمر الذي سيحصل على وثيقة تملك وعقود تأجير مضمونة.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي مهاب فريد ان أسعار وحدات «فيتا سويت» المتاحة حاليا تقل بنسبة 20 الى 25% عن الوحدات المشابهة في المشاريع المجاورة علاوة على ما تتمتع به من موقع استراتيجي مميز وتسهيلات في الدفع تصل إلى 24 شهرا، حيث ان الشركة وفرت نظاما فريدا وسلسا للدفعات، حيث يقوم العميل بدفع 25% من قيمة الوحدة مقدم، والباقي على أقساط بدون فوائد على سنتين.

وأضاف: الشركة ملتزمة بتقديم عقود تأجير مضمونة للعملاء مع إمكانية الحصول على اقامة في البحرين، متوقعا ربحا صافيا بنسبة تتراوح بين 15 و 20% في حال قرر العميل بيع عقارة بعد التسلم حيث إن «آفاق» ستوفر بشكل فوري مشتريا، لاسيما ان منطقة الجفير من اكثر مناطق التملك الحر طلبا».

وأشار فريد الى أن المشروع يتميز بموقع يبعد 10 دقائق عن مطار البحرين الدولي، و25 دقيقة من جسر الملك فهد ما يسهل الوصول إلى جميع الوجهات عبر طرق ميسرة وخدمات لا مثيل لها، ويمتاز المشروع بقربه من الحي التجاري، ومركز التجارة العالمي بالبحرين، والمنطقة الديبلوماسية، وجميع مراكز التسوق الرئيسية، ومتحف البحرين الوطني والمواقع ذات الأهمية التاريخية.