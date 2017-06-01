المطوع: عملية الأستحواذ من شأنها أن تعزز من انتشارنا وخدماتنا بشكل ملحوظ

أعلنت كاريدج الشركة الجديدة التي حققت انطلاقة ونموا متسارعا بخدمات توصيل الطعام في الكويت وبعدها في منطقة الخليج العربي، أنها قد وقعت اتفاقية استحواذ تنضم بموجبها إلى مجموعة ديليفري هيرو التي تعتبر من الشركات العالمية الرائدة في مجال خدمات طلب وتوصيل الطعام أونلاين.

وتعتبر شركة كاريدج كنموذج أعمال متعدد الوظائف والمزايا يركز على أمرين، قطاع خدمات التوصيل، وكذلك القيام بعملية التوصيل والتسليم للعميل إلى أي مكان في دول الخليج، مما يتيح انضمام المزيد من المطاعم التي توقفت أو لا تريد أن تقوم بخدمة التوصيل بنفسها. وهذا النموذج التجاري والخدمي الجديد فيما تقدمه كاريدج يعكس تحولا واسعا على المستوى الإقليمي.

وعن هذا الاستحواذ يقول عبدالله جهاد المطوع، الرئيس التنفيذي لشركة كاريدج: يسرنا أن ننضم إلى واحدة من أقوى الشركات العالمية في قطاع خدمات التوصيل، وإننا متشوقون للبدء بالعمل المشترك لما يحمله من فرص جديدة واعدة تنتظرنا.

إن انضمامنا تحت مظلة ديليفري هيرو من شأنه أن يعزز قوتنا وانتشارنا وخدماتنا بشكل كبير وملحوظ. أما نكلاس أوستبرغ، الرئيس التنفيذي لمجموعة ديليفري هيرو فقال: تعتبر كاريدج لاعبا مهما في سوق خدمات توصيل الطعام على مستوى الشرق الأوسط، وهي تمتلك فريقا إداريا متميزا بكفاءاته وخبراته.

واستطاعت الشركة أن تحقق سجلا ناجحا يساهم في تعزيز وتوسيع قطاعاتنا وخدماتنا تحت العلامة التجارية (طلبات)، كما أنها ستساهم في تقوية مكانتنا الإقليمية حيث نعتبر هذه المنطقة غنية بإمكانيات النمو الهائلة».

ويدير شركة كاريدج كل من الرئيس التنفيذي عبدالله جهاد المطوع، والرئيس المالي مصعب جهاد المطوع، ورئيس العمليات خالد يوسف القبندي، ورئيس الخدمات التكنولوجية جوناثان لاو.

وكان لفريق الإدارة القوي والمؤسس للشركة دور رئيسي في إتمام عملية الاستحواذ. وتأسست شركة كاريدج في الكويت التي تعتبر عاصمة الغذاء والمطاعم في الخليج، وتوسعت أعمال الشركة لتشمل أسواقا أخرى في دول الخليج العربي. وأعلن الطرفان الموقعان على عملية الاستحواذ عن موافقتهما على عدم الكشف عن التفاصيل المالية المرتبطة باتفاقية الاستحواذ.