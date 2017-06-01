السحوبات اليومية تتضمن جائزتين قيمة كل منهما 1000 دينار

لكل فائز

أعلن بنك الخليج في 28 مايو عن أسماء الفائزين بالسحوبات اليومية لحساب الدانة خلال الأسبوع من 21 مايو - 25 مايو 2017.

وتشمل السحوبــــات اليومية لحساب الدانة جائزتين قيمة كل منهما 1000 دينار لكل فائز خلال أيام العمل.

والفائزون هم: سمير عبدالقادر ناجي بدير، هيثم عبدالرضا عبدالله كاكولي، لطيفه محمد بدر البدر، بدر فلاح عبدالكريم عبدالكريم، محسن عبدالكريم ادريس المنصور، اسراء سيد محمود سيد الزلزلة، رغد سليمان خليل الكردي، دنيا محمود عودة، دانة علي ابراهيم الغريب، أميرة عبدالصاحب حسن.

هذا وسيجرى السحب ربع السنوي الثاني في 29 يونيو على جائزة 250 ألف دينار يليه السحب ربع السنوي الثالث الذي سيجري في 28 سبتمبر على جائزة 500 ألف دينار.

أما موعد السحب الرابع والأخير فهو في 11 يناير 2018 ويتخلله تتويج مليونير الدانة لعام 2017 الذي سيحصل على جائزة بقيمة مليون دينار.

كما يوفر حساب الدانة أيضا العديد من الخدمات المتميزة منها خدمة «بطاقة الدانة للإيداع الحصري» التي تمنح عملاء الدانة حرية إيداع النقود في أي وقت يناسبهم، إضافة إلى خدمة «الحاسبة» التي تمكن عملاء الدانة من احتساب ما لديهم من فرص للفوز في سحب الدانة.