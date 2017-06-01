قالت شركة بوبيان للبتروكيماويات، إنها تعتزم التقدم بعرض استحواذ إلزامي على الأسهم المتبقية في المجموعة التعليمية القابضة والبالغة نسبتها 46.64%، وذلك خلال 90 يوما.ويبلغ رأسمال المجموعة التعليمية 24.5 مليون دينار، موزعا على 245.3 مليون سهم، بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد.وطبقا لذلك، أعلنت البورصة، إيقاف التداول على أسهم المجموعة التعليمية أمس لمدة ساعة واحدة تطبيقا للمواد 3 و1 و12 من الكتاب التاسع الخاص بالاندماج والاستحواذ.

يشار إلى ان بوبيان للبتروكيماويات أنهت في 21 مايو الماضي استحواذها على 53.36% في أسهم المجموعة التعليمية، بقيمة 39.25 مليون دينار.وبحسب بيانات المجموعة على موقع البورصة، يتوزع هيكل ملكيتها كالتالي: 53.36% تستحوذ عليها بوبيان، و14.64% للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، و6.25% للأمانة العامة للأوقاف، ويمتلك فرقد الفليج 6.12% في أسهم المجموعة.

«تابعة» لـ «السفن» توقّع عقداً بـ 4 ملايين دينار

وقعت شركة الخليج للإنشاءات والأعمال البحرية والمقاولات العامة التابعة لشركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن عقد مقاولة من الباطن بقيمة 4 ملايين دينار.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة أن العقد لمدة 18 شهرا ويختص بإنشاء وإنجاز وصيانة أعمال الحماية الشاطئية لبداية ونهاية جسر الشيخ جابر الأحمد.

وتوقعت الشركة تحقيق أرباح تشغيلية يتم إدراجها ضمن البيانات المالية للشركة التابعة (الخليج للإنشاءات) لعام 2017.

وكانت الخليج للإنشاءات قد وقعت بنهاية مارس الماضي عقدا لصالح شركة البترول الوطنية الكويتية بقيمة 1.1 مليون دينار.

«جي.إف.إتش» تحصل على 2.5 مليون دولار من تسوية قضائية

قالت مجموعة جي إف إتش المالية إنها تمكنت من تحصيل مبلغ تسوية قضائية بقيمة 2.5 مليون دولار.

وأوضحت المجموعة في بيان للبورصة أن هذا المبلغ جاء من تسديد التزام شركة برسكوت إنيرجى ليميتد وآخرين والصادر ضدهم حكم قضائي عام 2013 من غرفة البحرين لتسوية المنازعات.

وتوقعت المجموعة وفقا للبيان أن يكون للمبلغ المسترد أثر إيجابي على النتائج المالية في الربع الثاني من عام 2017.

الجدير بالذكر أن القضية أقامتها جي إف إتش ضد شركة برسكوت إنيرجى ليمتد وآخرين خلال العام 2013 فيما يتعلق باستثمار المجموعة في صندوق بريسكوت النفط.

محفظة لبيت الاستثمار الكويتي تبيع مليون سهم بـ «الامتياز»

باعت محفظة تابعة لبيت الاستثمار الكويتي مليون سهم من اسهم مجموعة الامتياز الاستثمارية أول أمس بحسب افصاحات المطلعين بالبورصة الكويتية بقيمة اجمالية بلغت 155 الف دينار حيث بلغ سعر البيع 155 فلسا للسهم الواحد من اسهم المجموعة.

ويمثل بيت الاستثمار الكويتي احد المطلعين على مجموعة الامتياز الاستثمارية حيث ان هناك عضو مجلس ادارة بمجموعة الامتياز وهو نائب رئيس مجلس ادارة شركة بيت الاستثمار الكويتي.

تتوزع ملكية مجموعة الامتياز بين 2 من الملاك الرئيسين وهما خالد بن سلطان العيسى المالك لـ 5.1% من اسهم المجموعة وشركة بروة العقارية المالكة لحصة تبلغ 24.4% من اسهم المجموعة.