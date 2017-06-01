توقعات بتحسن ملحوظ لاقتصاد الخليج في 2017.. مدعوماً بارتفاع النفط

توقعت «بي دبليو سي» بأن نمو الناتج المحلي الحقيقي للكويت خلال 2017 سيكون بالسالب مسجلا -0.2%، وذلك بالمقارنة مع نمو صفري خلال الربع الرابع من 2016، ونمو بنسبة 2.5% خلال 2016 كاملا، ولكنه وفقا لتوقعات التقرير فسيكون 2017 عاما غير جيد بالنسبة لنمو الناتج المحلي الحقيقي للكويت.

وكانت مجموعة بي دبليو سي قد أصدرت نشرتها الأولى ضمن سلسلة من النشرات الاقتصادية المنتظمة حول منطقة الخليج والشرق الأوسط، حيث عرض التقرير الموضوعات السائدة التي تحرك اقتصادات المنطقة والفرص والتحديات المستقبلية للمنطقة.

وفيما يخص التضخم بالكويت، فقد توقع التقرير ان يتضاعف التضخم بنهاية 2017 الى 4.2% بالمقارنة مع 2.6%، وهي آخر نسبة معلنة للتضخم بالكويت في مارس الماضي، حيث كانت أقل من نسبة التضخم المسجلة خلال 2016 كاملا عند 3.2%.

وأشار التقرير ايضا الى توقعات بتحقيق الكويت لفائض بالموازنة المالية بنسبة 3.6% من إجمالي الناتج المحلي للكويت خلال 2017، ولكنها توقعت أن يشهد عام 2018 تحقيق عجز مالي بالكويت بنسبة 3.6% ايضا من إجمالي الناتج المحلي.

وعلى صعيد المنطقة، قال تقرير «بي دبليو سي» إن 2016 كان على الأرجح هو اللحظة الأسوأ بالنسبة لمصدري النفط، فمن المتوقع أن يشهد الاقتصاد تحسنا ملحوظا في 2017، مدعوما بارتفاع أسعار النفط على مدار العام.

وتدعم تلك التوقعات مؤشرات مديري المشتريات الشهرية، إذ تظهر جميعها استمرارية الارتفاع الذي شهدناه في الفترة من يناير إلى أبريل 2017، مما يشير إلى إمكانية تحقيق معدلات نمو أفضل في المستقبل.

غير ان معدل أسعار النفط لا يزال أدنى بكثير من مستويات نقطة التعادل بالنسبة لمعظم الدول المصدرة للنفط، وسيظل الإصلاح المالي وتمويل عجز الموازنة يمثلان أولويتين سياسيتين رئيسيتين في عام 2017 وما يليه، وأكدت «بي دبليو سي» أن هناك 3 تحديات رئيسية تواجه اقتصادات المنطقة، هي:

٭ التحدي الأول: أدى انخفاض النفط لحدوث عجز مالي كبير في الدول المنتجة، مما استلزم خفض معدل هذا العجز، حيث بلغت نسبة عجز الحكومات في دول الخليج مجتمعة نحو -11.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 لتتراوح بين -3.6% في الكويت إلى -20.6% في عمان.

٭ التحدي الثاني: إن إجراء الإصلاحات المالية أمر صعب، إلا أن الأصعب هو الحفاظ عليها: تم خفض دعم الطاقة بشكل شامل (مما أدى إلى وصول متوسط نسبة التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 2.8%).

وأدت ردود الفعل الشعبية ضد ارتفاع أسعار البنزين إلى قيام بعض الحكومات بإعادة النظر في هذه السياسة، ومع ذلك، يجري الإعداد لإصلاحات أكثر صعوبة.

٭ التحدي الثالث: تتجلى مشكلة التكاليف المخفية بالنسبة للدول المستوردة للنفط في حدوث عجز هيكلي ضخم وغير مباشر في دول مثل مصر مما يؤثر سلبا على الدول التي تعتمد اعتمادا كبيرا على التحويلات المالية والصادرات من دول مجلس التعاون الخليجي.

الجدير بالذكر أن التقرير سلط كذلك الضوء على إمكانات النمو لكل من مصر والمملكة العربية السعودية والتي ترى «بي دبليو سي» أنهما «منبعا للفرص» في المنطقة.