118.2 مليون دينار إجمالي أصول الشركة بنهاية 2016

طارق عرابي

قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة أبراج المتحدة القابضة أحمد السميط إن الشركة سجلت خسائر بقيمة مليوني دينار خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 مقارنة بصافي ربح وقدره 1.3 مليون في 2015، لكنه أرجع أسباب هذه الخسارة إلى عمليات إعادة تقييم أصول الشركة والتي تتجاوز قيمتها الإجمالية 100 مليون دينار.

وأضاف السميط خلال الجمعية العامة العادية للشركة والتي عقدت صباح أمس بنسبة حضور بلغت 68.38% أن الانخفاض الذي شهده القطاع العقاري خلال السنتين الاخيرتين دفع مؤسسات التقييم العقاري إلى التحفظ في تقييم الأصول العقارية لكل الشركات، ما أدى إلى تسجيل معظم الشركات العقارية خسائر دفترية، ومن بينها شركة أبراج المتحدة التي سجلت خسائر دفترية غير محققة خلال السنة المالية المنصرمة.

وتوقع السميط أن يستمر تأثير الانخفاض الحالي على السوق العقاري خلال العام الحالي 2017 واصفا هذا العام بأنه عام صعب على الجميع، في حين أعرب عن أمله في أن تبدأ الامور بالتحسن تدريجيا خلال عام 2018.

وحول أداء شركة أبراج المتحدة خلال 2016 قال إن نسبة الإشغال في جميع أصول الشركة ممتازة جدا، على الرغم من وفرة المعروض في السوق المحلي وتدني الطلب، الامر الذي يعكس جودة أصول الشركة وخدماتها المميزة، لافتا إلى أن مجموع أصول الشركة بلغ مع نهاية العام الماضي 118.2 مليون دينار مقارنة بـ 121.8 مليون في العام 2015، فيما بلغ مجموع الخصوم 55.9 مليون دينار مقارنة بـ 57.5 في 2015، ومجموع حقوق المساهمين 62.2 مليون مقارنة بـ 64.2 مليون في 2015.

الجمعية العامة

وكانت عمومية أبراج المتحدة قد وافقت على جميع بنود جدول الأعمال بما فيها تقريرا مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، كما وافقت على عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، وعدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.