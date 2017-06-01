أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات الاستثمار بدر السبيعي ترحيب الاتحاد بتعميم الهيئة رقم 6 لسنة 2017 الذي جاء مستجيبا لطلب الاتحاد ومعززا لمقترحات مجلس إدارته المطروحة على الهيئة، ويشكر السبيعي، رئيس مجلس مفوضي الهيئة على الترحيب بمقترحات الاتحاد وإتاحة الفرصة لمناقشة تلك المقترحات في أكثر من اجتماع حضره رئيس الهيئة، والتي أكد فيها مجلس إدارة الاتحاد أهمية إلغاء الرقابة المسبقة، وعرض ما أسفر عنه الواقع العملي من عقبات واجهت شركات الاستثمار خلال الفترة الماضية نتيجة تطبيق الرقابة المسبقة.

وأضاف أن لهذا التعميم أثره الإيجابي في تجنب تأخر انعقاد الجمعيات العامة للشركات وما قد يترتب عليه من تعرض الشركات لجزاءات وأبرزها إيقاف التداول على أسهمها في البورصة.

ويتفق هذا التعميم مع قانون الشركات وقانون هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية ويؤكد أن الجمعية العامة هي صاحبة الاختصاص باعتماد البيانات المالية، وأن مراقب الحسابات مسؤول تجاه المساهمين وتجاه الجهات الرقابية عما يتضمنه تقريره من معلومات وبيانات.

ولفت السبيعي إلى أنه سيتم تفعيل التعميم اعتبارا من أول يونيو من هذا العام. ويناشد السبيعى الهيئة أهمية استمرار التواصل والتنسيق مع الاتحاد لما فيه استقرار وتطور السوق بصفة عامة.