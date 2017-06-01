الصفقة تعد أكبر صفقة تمويل مدعومة من قبل وكالات ائتمان الصادرات

اعلنت شركة الوطني للاستثمار عن توقيع شركة البترول الوطنية الكويتية (البترول الوطنية) اتفاقية تمويل تاريخية بقيمة 6.2 مليارات دولار (2 مليار دينار كويتي) مع سبع وكالات ائتمان صادرات لتمويل الشريحة الثانية من التمويل الخارجي لمشروع الوقود البيئي.

مدعمة بمكانة ائتمانية فريدة، شاركت في هذه الصفقة سبع وكالات ائتمان صادرات من خمس دول: المملكة المتحدة البريطانية (UKEF)، اليابان (JBIC and NEXI)، كورية الجنوبية (K-sure and KEXIM)، إيطاليا (SACE)، وهولندا (Atradius).

وعلق فيصل الحمد، الرئيس التنفيذي لشركة الوطني للاستثمار، على نجاح توقيع الشريحة الثانية من القرض قائلا: «يسر مجموعة بنك الكويت الوطني وشركة الوطني للاستثمار دعم شركة البترول الوطنية في مراحل التخطيط والتنفيذ لهذه الصفقة التاريخية. كما أنني فخور جدا بالجودة والجهد الذي أبداه فريق العمل لدينا في هذه الصفقة».

من ناحية أخرى علق مدير عام الخدمات المصرفية الاستثمارية ـ راني سلوانس قائلا: «تعد هذه الصفقة أكبر صفقة تمويل مدعومة من قبل وكالات ائتمان الصادرات، وقد تحقق هذا النجاح من خلال تعاون 7 وكالات ائتمان صادرات من: اليابان وكوريا الجنوبية وإيطاليا وهولندا والمملكة المتحدة بالإضافة الى 11 مؤسسة مصرفية عالمية». وختم سلوانس بالقول: «استنادا الى سجل شركة الوطني للاستثمار المفعم بالنجاحات والى الخبرات العالمية لدينا فاننا سنواصل دعم احتياجات الحكومة بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، ترتيب تمويل بنكي وإصدارات اسواق المال (السندات والصكوك) وغير ذلك من خدمات مصرفية استثمارية».