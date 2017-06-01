الغانم: دراسة عدد من الفرص الاستثمارية العقارية في السوق الأميركي

أعلن بنك وربة عن توقيعه عقد شراكة للاستثمار العقاري مع شركة بنتال كينيدي الأميركية، إحدى اكبر الشركات العالمية للاستشارات العقارية، تقوم بموجبه الأخيرة بالعمل كمستشار عقاري مفوض للبنك في استثماراته العقارية التجارية في الولايات المتحدة الأميركية ومستثمر شريك فيها.

وباكورة هذه الشراكة، استحواذ بنك وربة على المقر الرئيسي لـ Manpower Group وهو عبارة عن مبنى للمكاتب، يمتد على مساحة 280 ألف متر مربع في مقاطعة ميلواكي- ويسكنسون، ويعتبر هذا الاستحواذ أول تعاون عقاري مشترك بين بنك وربة وبنتال كينيدي.

هذا ويبلغ سعر الشراء للمبنى 66.500.000 دولار ويمتلك وربة حصة 99% منه مقابل 1% لبنتال كينيدي. ويبلغ حجم استثمار البنك في هذا العقار نحو 29 مليون دولار أي ما يعادل 8.8 ملايين دينار. ومن المتوقع أن يضخ عوائد نقدية ومعدل نقد داخلي بنسبة تفوق الـ 8% لبنك وربة بعد اقتطاع المصاريف والضرائب.

وحول الشراكة الجديدة مع بنتال كينيدي، قال الرئيس التنفيذي لبنك وربة شاهين الغانم: «ان مبادرة بنك وربة بالشراكة مع بنتال كينيدي، تأتي منسجمة مع بنود استراتيجيته الرامية إلى تنويع العائد وتنمية محفظته الاستثمارية العقارية بما يكرسه بنكا متصدرا في الخدمات الاستثمارية بامتياز».

وأكد الغانم أن البنك عازم على التوسع في تنمية محفظته العقارية في سوق الولايات المتحدة الأميركية الواعد، مشيرا إلى أنه حاليا بصدد دراسة عدد من الفرص الاستثمارية العقارية في هذا السوق الحيوي، تمتاز بأنها ذات عوائد مجزية ومتوافقة مع الجودة والأمن وأيضا سياسة البنك الرئيسية للاستثمار ومعاييره للمخاطر.

وأشار الغانم إلى أن مجموعة الاستثمار في البنك ملتزمة بضخ الاستثمارات وفق معدل مخاطر منخفض، وذلك بالالتزام المطلق بسياسة البنك للاستثمار والإجراءات المتبعة التي تهدف الى ضمان عوائد مؤمنة على المدى الطويل للبنك والمستثمرين على حد سواء.

ويتميز المبنى المستحوذ عليه بتصميم معاصر يزدان بالزجاج الأنيق ومرصع بالحجارة من الخارج، وهو عقار من الفئة (أ) يقع مباشرة على نهر ميلواكي في الوسط الغربي للمدينة.