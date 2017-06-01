الخالد: إعادة رسم وهيكلة استثمارات الشركة في سوق الأوراق المالية

قال رئيس مجلس الإدارة شركة نور للاستثمار المالي د.فهد الخالد إن الشركة استطاعت تحقيق أرباح صافية بلغت 1.15 مليون دينار بربحية 2.86 فلس للسهم عن السنة المالية المنتهية في 2016 رغم التحديات المستمرة على بيئة الأعمال العالمية والإقليمية، وأن ربحية الشركة المتواصلة على مدى الأعوام السابقة تعود لاستراتيجية الشركة في التنوع والتوازن بين الاستثمارات في القطاعات التشغيلية المحلية والإقليمية المختلفة.

ولفت د.الخالد خلال انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة الى أن من أهم الاستثمارات التشغيلية للشركة، حصتها البالغة 49.11% في بنك ميزان المحدود في باكستان.

حيث استمر البنك في نمو عملياته ومواصلة دوره الريادي في مجال تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية في باكستان، والذي انعكس إيجابا بارتفاع إجمالي أصوله بنسبة 24% خلال العام 2016 لتصل إلى 6.3 مليارات دولار كما في 31 ديسمبر 2016.

وأضاف أن الشركة تقوم بالتفاوض مع الجهات الدائنة لإعادة هيكلة تسهيلات ائتمانية بقيمة 96.7 مليون دينار في ظل تركيز خطتها على تخفيض ديون الشركة، حيث قامت بتسديد مبلغ 5.7 ملايين دينار خلال 2016، وبذلك تكون الشركة قد قامت بسداد ما يعادل 58 مليون دينار من إجمالي الدين منذ العام 2012.

وأشار إلى قيام الشركة بإعادة رسم وهيكلة استثماراتها في سوق الأوراق المالية، من خلال تنويع محفظة استثماراتها المتاحة للبيع، وعليه قامت بتخارجات من بعض مكوناتها بما يعادل 5.89 ملايين دينار خلال 2016.

واتخذت الشركة خطوات متقدمة لإعادة تنظيم محتويات محفظتها العقارية وقامت بالتخارج من عقارات بقيمة 11.7 مليون دينار خلال العام. كما قامت باستثمار مبلغ 5.5 ملايين دينار في شراء عقارات جديدة والدخول في مشاريع تطوير عقارية سعيا إلى تحقيق نمو وعوائد إضافية.

وأضاف أن الشركة واصلت تنفيذ استراتيجيتها لتحسين الأداء التشغيلي لشركاتها التابعة، حيث حققت إحدى شركاتها التابعة في الأردن المتخصصة في مجال الفندقة والضيافة - نموا في الإيرادات بنسبة 19% مما انعكس على صافي أرباحها خلال العام.

كما أعادت هيكلة شركاتها التابعة المتخصصة في خدمات تقنية المعلومات وخفضت من خسائرها بنسبة 78% مقارنة بعام 2015.