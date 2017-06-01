قالت طيبة الزعابي مدير عام مجموعة مجوهرات طيبة إن حجم تجارة الألماس في العالم يتجاوز الـ 200 مليار دولار، مبينة ان منطقة الخليج أصبحت تستحوذ على جزء كبير منها خاصة الكويت والامارات.

تصريحات الزعابي جاءت على هامش افتتاح أول محلات المجموعة في مجمع ميار بالشويخ لمحبي مشغولات الألماس المبتكرة عالية النقاوة والجودة.

وأكدت الزعابي في تصريح صحافي ان الطلب على الألماس النقي لايزال في قمته، والطلب عليه متزايد لما يتميز به من تصاميم راقية وكلاسيكية تناسب جميع الأذواق خاصة في منطقة الخليج.

وذكرت أن اقتناء الألماس أصبح لا يقتصر فقط على الطبقات الغنية، بل يمكن للطبقات المتوسطة اقتناؤه فكما أن له فائدة جمالية فإن له فائدة ادخارية.

وأضافت أن صناعات الألماس تشهد شغفا وإقبالا متزايدا من العاشقين لتلك المشغولات الفريدة، لافتة إلى ان المجموعة لديها تشكيلة عالية الجودة من رواد صناعة الألماس في العالم بضمانات متكاملة للمستهلك.

واختتمت الزعابي تصريحها بأن المجموعة تحتضن أحدث الابتكارات العالمية التي تميزت بتصاميمها الاستثنائية، والأحجار الكريمة، لترضي جميع الأذواق من حيث التنوع والأسعار والعروض.