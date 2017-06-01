النقيب: البنك حريص على الاستثمار في الكوادر الكويتية الشابة

أنهى بنك الكويت الوطني البرنامج التدريبي الخاص بالمتدربين القانونيين حديثي التخرج، والذي نظمه البنك للعام التاسع على التوالي، وذلك بالتعاون مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وحرصا منه على القيام بمسؤوليته الاجتماعية تجاه الشباب الكويتي حديثي التخرج.

من جانبها، قالت نائبة المستشار القانوني العام في بنك الكويت الوطني المستشارة فريدة النقيب إن البنك حريص على المساهمة في البرامج التدريبية الموجهة للشباب الكويتي حديثي التخرج، وذلك إيمانا منه بمدى أهمية الاستثمار في الكوادر الكويتية الشابة، وإكسابها المهارات اللازمة للقيام بدورها الإيجابي في خدمة الوطن.

ولفتت النقيب إلى أن بنك الكويت الوطني شرع منذ سنوات في تنفيذ خطة مدروسة لتدريب صفوة حديثي التخرج من القانونيين ونشر الثقافة المصرفية بينهم وذلك بهدف إكسابهم مزيدا من المهارات العملية والخبرات الفنية، موضحة أن البرنامج يوفر فرصة للخريجين الجدد من القانونين للتدريب والتأهيل تشمل تعلم المهارات العملية والخبرات الفنية القانونية بما يؤهلهم بعدها إلى الالتحاق مباشرة بالعمل الميداني.

وأشارت إلى أنه يتم تقسيم المشاركين في البرنامج على مرحلتين الأولى من 9 إلى 24 ابريل، والثانية من 25 ابريل إلى 11 مايو، مبينة أن عدد المتدربين في البرنامج قد بلغ 8 متدربين، وأن تضافر الجهود بين مجموعة الشؤون القانونية في بنك الكويت الوطني وعلى رأسها الإدارة التنفيذية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قد ساهمت بشكل ملحوظ في إنجاح هذا البرنامج.

وأضافت أن البرنامج قد أقام محاضرات عملية مختصة بواقع العمل القانوني وحاضر فيها كبار المستشارين القانونيين في البنك وعلى رأسهم د.سليمان عبدالمجيد ود.جلال وفاء، كما قدم للمتدربين تدريبا عمليا وذلك بالمثول أمام المحاكم على اختلاف درجاتها وجهات التحقيق المختلفة وإدارة الخبراء.

وأكدت النقيب أن البنك الوطني لا يدخر جهدا في تدريب الشباب الكويتي الطموح، وذلك من خلال التعاون مع كل مؤسسات الدولة إدراكا منه بأهمية النهوض بمسؤوليته الاجتماعية، وتحقيقا لرسالته الرائدة في مجال خدمة المجتمع.

من جهتها، قامت نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر بتكريم المتدربين المشاركين في البرنامج وتوزيع الشهادات التقديرية عليهم، كما قامت بشرح نبذة حول تاريخ البنك ودوره الرائد في المسؤولية الاجتماعية.