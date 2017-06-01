محمود عيسى

ظهر التحالف القائم بين شركتي دايوو الكورية الجنوبية وتكنيكاس ريونيداس الاسبانية كأحد التحالفين الأوفر حظا للفوز بأعمال المجموعة الاولى من مشروع مصفاة الدقم العمانية والمقرر تنفيذه وفقا لنظام الهندسة والتوريد والبناء، علما بان التحالف الثاني يضم كلا من شركة بتروفاك البريطانية وشركتي شيودا كوربوريشن اليابانية وسامسونغ الهندسية الكورية الجنوبية.

ونقلت مجلة ميد عن مصادر مطلعة على المشروع قولها ان المصفاة المقدرة تكلفتها بنحو 7 مليارات دولار فيما تصل طاقتها الى 230 الف برميل يوميا، ستقام في ميناء الدقم العماني، وهي عبارة عن شركة مشتركة بين شركة النفط العمانية وشركة البترول الكويتية العالمية، التي حلت محل شركة ابو ظبي للاستثمارات النفطية العالمية.

وقالت المجلة إن ترسية هذه المجموعة من الأعمال كانت متوقعة في مايو الماضي ولكنها علمت ان الترسية ستتأخر بعض الوقت.

وأضافت أن الاستثمارات النهائية في المشروع لم تستكمل بعد، فيما اشارت تقارير الى احتمال التوجه نحو التمويل من خلال وكالات ائتمان الصادرات واجتذاب المزيد من الشركاء في المشروع، الذي سينتج وقود الطائرات والنافتا وغاز البترول المسال، كما تتضمن بناء أكبر مجمع لتخزين النفط الخام في المنطقة.

ويأتي المشروع في سياق جهود سلطنة عمان لتنويع اقتصادها من خلال مشروعات الطاقة واللوجستيات في مناطق مثل صحار وصلالة.