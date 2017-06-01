الشالوحي: المطلوب فقط إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور عند كل عملية شراء

أطلق بيت التمويل الكويتي «بيتك»، وللمرة الاولى في الكويت، خدمة Visa Checkout لتسهيل عملية الشراء عبر الإنترنت بسرعة وأمان، وذلك لحاملي بطاقات «بيتك» الائتمانية ومسبقة الدفع بالتعاون مع شركة فيزا العالمية.

وقال مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد للمجموعة في «بيتك» فادي الشالوحي، إن هذه الخدمة الجديدة والمبتكرة تأتي ضمن إطار مبادرات «بيتك» في تسهيل عمليات الدفع الالكتروني، وجهود تبني آخر التطورات التكنولوجية في العمل المصرفي لتوفير خدمات متطورة وفقا لمفهوم التنوع والشمولية، بما يتوافق مع أعلى معايير الجودة.

وأوضح أنه من خلال خدمة الـ visa checkout يتمكن عملاء «بيتك» وتجار التجزئة من التسجيل بسهولة وأمان وإعداد اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بهم، مشيرا الى انه ما على العميل سوى إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور لخدمة visa checkout في كل مرة يشتري فيها عبر الانترنت بدلا من كتابة بيانات بطاقته وعنوانه، ويمكنه استكمال عملية الشراء دون الحاجة الى مغادرة الموقع الالكتروني للمتجر.

ويمكن للعميل استكمال عملية الدفع من أي جهاز، سواء الكمبيوتر الشخصي أو اللابتوب أو الهواتف الذكية وأجهزة التابلت باستخدام أي من بطاقات «بيتك» الائتمانية أو مسبقة الدفع أو ذات العلامة التجارية المشتركة.

وأضاف الشالوحي في تصريح صحافي، أن العميل يحتاج إلى زيارة موقع «بيتك» الالكتروني kfh.com فقط، والنقر على «التسجيل الآن» في صفحة «visa checkout» واتباع الخطوات البسيطة لإضافة بطاقة فيزا أو ماستركارد الائتمانية أو بطاقة مسبقة الدفع.

وأشار الى أن «بيتك» حريص على مواصلة تعزيز خدماته المصرفية وتحسينها بشكل مستمر، بما يطور من خدمة العميل ويضيف قيمة لتعاملاته المصرفية، مؤكدا الاستمرار في مواكبة آخر وأحدث التطورات في البنية التحتية، بما يساعد على منح العملاء تجربة مصرفية متميزة وخدمات عصرية بأعلى معايير الجودة والتميز.