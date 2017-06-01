يوسف لازم

ذكر رئيس مجلس إدارة شركة دانة الصفاة الغذائية مالك ماهر معرفي، ان الشركة حققت أرباحا نقدية قدرها 140 ألف دينار خلال العام الماضي مقابل 102.7 الف دينار في عام 2015، لافتا الى ان عام 2016 كان صعبا بكل المقاييس.

وأضاف قائلا في كلمته خلال انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة امس: «استمرت حالة عدم الاستقرار لبعض مواقع العمل في الشركات التابعة نتيجة لانخفاض أسعار العملات المحلية.

وأوضح معرفي ان ربحية سهم الشركة بلغت 0.50 فلس لعام 2016، مقابل 0.36 في عام 2015، وبلغت إيرادات الشركة 32.6 مليون دينار، مقابل 31.4 مليون دينار في 2015، بارتفاع 3.5%، كما بلغ مجمل الربح التشغيلي لعام 2016 مبلغاً وقدره 9.2 ملايين دينار، بينما بلغت المصاريف العمومية والإدارية 4.1 ملايين دينار، كما بلغت حقوق المساهمين 34.8 مليون دينار، اما بخصوص القيمة الدفترية للسهم فقد بلغت 123 فلسا لعام 2016».

وفيما يتعلق بالشركات التابعة الشركة الأم، لفت معرفي الى ان الظروف غير المستقرة والبيئة التشغيلية الصعبة والمنافسة الشديدة، كان لها اثر شديد على أداء الشركات التابعة، حيث اثرت تلك الظروف على تنفيذ خطط العمل الخاصة بها، كما عانت الشركات الخارجية من تخفيض اسعار العملات المحلية وعدم توافر الخامات المطلوبة للإنتاج.

وأضاف: على الرغم من ذلك كان اداؤها مرضيا الى حد ما، حيث ارتفعت المبيعات خلال العام الماضي بنسبة 3.5%، كما توسعت تلك الشركات في معارض البيع وتم التركيز على إيجاد منافذ جديدة للتسوق عالية المستوى، وفي الوقت نفسه تحرص الشركة الأم على تدعيم الهيكل التمويلي لتلك الشركات وفق سياسة مدروسة تقوم على الاستثمار الآمن وتنويع مصادر الدخل، لتحقيق مبدأ القيمة المضافة في مساهمتها الاستثمارية وتحقيق أفضل العوائد لمساهميها.

وأشار معرفي الى ان إدارة الشركة قامت خلال العام الماضي بتطوير وتحديث الهيكل الإداري والتشغيلي للشركة بما يحقق اكبر قدر من التركيز والكفاءة في مجالات عمل الشركة المختلفة.

وأكد انه لا يزال أمام الشركة العديد من الأهداف التي تهدف الى تحقيقها وذلك من خلال وضع إطار مشترك ينظم كل السياسات والخطط المتاحة والاستغلال الأمثل لموارد الشركة بجانب تطوير المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة مما يحقق تنويع مصادر الدخل.

وافقت عمومية الشركة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/3016، والموافقة على عدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية.