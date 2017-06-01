قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح ان منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوپيك» والمنتجين المستقلين ملتزمون بهدف خفض المخزونات النفطية العالمية إلى متوسط 5 سنوات، متوقعا تحقيق هذا الهدف في المستقبل القريب جدا.

وتوقع وزيرا الطاقة الروسي والسعودي استمرار التعاون بين الجانبين في أسواق النفط لفترة أطول بعد نهاية الاتفاق المشترك الحالي لخفض إنتاج النفط والذي ينتهي في مارس 2018.

وأشار الفالح إلى أن مخزون النفط التجاري لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انخفض 30 مليون برميل منذ بداية العام، في وقت تراجعت المخزونات العائمة بنفس المقدار.

ولفت الفالح إلى أن استثمارات النفط هبطت بنحو تريليون دولار في العامين الماضيين.

على صعيد آخر، قالت «أرامكو» السعودية إنها وقعت اتفاق مشروع مشترك مع 3 شركات لإنشاء مجمع بحري لبناء السفن على الساحل الشرقي للمملكة في إطار خطة حكومية لتنويع الاقتصاد وتقليص اعتماده على النفط.

ووقعت أرامكو اتفاقا مع الشركة السعودية للنقل البحري (بحري) وهيونداي الكورية الجنوبية للصناعات الثقيلة ولامبريل، وهي شركة هندسية مقرها الإمارات العربية المتحدة ومدرجة في بورصة لندن.

وفي بيان منفصل، توقعت لامبريل بدء التشغيل الجزئي للمجمع في 2019 على أن يتم تشغيله بالكامل في عام 2022، مضيفة أن الحكومة السعودية ستمول نحو 3.5 مليارات دولار من تكلفة المشروع التي قدرتها بواقع 5.2 مليارات دولار.