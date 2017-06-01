تماسكت أسعار الذهب خلال تعاملات أمس لكنها تبدو متجهة لأول انخفاض شهري منذ ديسمبر، حيث عززت بيانات اقتصادية أميركية إمكانية رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سعر الفائدة الشهر المقبل.

وسجل إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة أكبر زيادة له خلال 4 شهور في أبريل كما ارتفع التضخم الشهري، مما يشير إلى تحسن الطلب المحلي وهو ما قد يتيح للمركزي الأميركي رفع سعر الفائدة في الشهر المقبل.

ولم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية وجرى تداوله مقابل 1262.90 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد تراجعه في وقت سابق من الجلسة. وأنهى المعدن الأصفر معاملات أول من أمس على انخفاض 0.3% بعد صعوده لأعلى مستوى في شهر إلى 1270.47 دولارا للأوقية وانخفض 0.4% على أساس شهري.

كما لم يطرأ تغير يذكر على الذهب في العقود الأميركية الآجلة وظل عند 1261.80 دولارا للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة 0.3% إلى 17.32 دولارا للأوقية برغم ارتفاعها 0.6% خلال الشهر.

وزاد البلاتين 0.9% إلى 942.60 دولارا للأوقية بعد تراجعه 1.9% في الجلسة السابقة في أكبر خسارة يومية له من حيث النسبة المئوية خلال نحو شهر.

وارتفع البلاديوم 0.5% إلى 808.65 دولارات للأوقية ويتجه صوب انخفاض شهري بنسبة 2% يشكل أول تراجع شهري له منذ بداية هذا العام.