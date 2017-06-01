انخفض سعر برميل النفط الكويتي 22 سنتا بنسبة 0.4% ليصل الى 48.35 دولارا وفقا للسعر المعلن أمس من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية انخفضت أسعار النفط 1% خلال تداولات أمس مع زيادة الإنتاج الليبي التي أججت المخاوف القائمة بالفعل من ارتفاع الإنتاج الأميركي بما يقوض تخفيضات الإنتاج التي تقودها أوپيك بهدف تقليص الفجوة بين العرض والطلب في السوق، وفقا لـ «رويترز».

وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 54 سنتا عن الإغلاق السابق ليصل إلى 51.30 دولارا للبرميل.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 51 سنتا عن سعر الإغلاق السابق ليصل إلى 49.15 دولارا للبرميل.