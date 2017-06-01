وافقت الجمعية العمومية للشركة الكويتية العقارية القابضة التي عقدت أمس بنسبة حضور 81%، على البيانات المالية والتقرير السنوي للشركة والذي استعرض من خلاله أبرز الأعمال والتطورات عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2016.

وعقب انتهاء أعمال الجمعية، قال الرئيس التنفيذي للشركة طارق المنصور لقد كان العام المنصرم عام تحد كبير، حيث بعد تداعيات الأزمة المالية العالمية دخل الاقتصاد الكويتي مرحلة هبوط أسعار النفط ودوامة عجز الموازنة العامة، لكن جابهت إدارة الشركة تلك التحديات بالسعي الدؤوب للمحافظة على الشركة وأصولها والعمل على تنميتها وتعزيز حقوق المساهمين.

وأضاف المنصور ان بورصة الكويت تعتبر مرآة وانعكاسا للوضع الاقتصادي العام فقد اختتمت عام 2016 على تباين في مؤشراتها العامة وذلك قياسا إلى نهاية 2015، حيث ارتفع المؤشر السعري بمقدار 133 نقطة بنسبة 2.4%، بينما تراجع المؤشر الوزني بمقدار 1.6 نقطة بنسبة 0.4%، ومؤشر كويت 15 بمقدار 15.4 نقطة بنسبة 1.7%.

وأكد المنصور على انه وبالرغم من التحديات المالية السالفة الذكر فقد حققت الشركة الكويتية العقارية القابضة في 2016 أرباحا تبلغ 77.1 ألف دينار بواقع 0.41 فلس للسهم مقارنة بأرباح تبلغ 171.6 ألف دينار عن العام 2015 بمقدار 0.91 فلس للسهم.

وبلغت حقوق المساهمين 9.786 ملايين دينار مقارنة مع 8.78 ملايين دينار للعام 2015 بزيادة مقدارها 1.005 مليون دينار بنسبة 11.45% وبلغت إجمالي الموجودات 34.7 مليون دينار مقارنة مع 33.7 مليون دينار للعام 2015 بزيادة مقدارها 1.04 مليون دينار بنسبة زيادة 3.09%.

وأشار إلى ان الشركة تجنبت مخاطر السوق والتشغيل، وحققت بعض أهدافها من تخارجات وهيكلة رغم بيئة العمل والتشغيل الصعبة في السوق المحلي.

وداخليا، استمرت الشركة الكويتية العقارية القابضة في الاهتمام بالموارد البشرية التي تمثل وتشكل أحد عناصر التطوير والارتقاء والتقدم في مجالات العمل المختلفة من اجل المحافظة على أصول وممتلكات الشركة وتنميتها.