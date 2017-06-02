البنك يعمل على تطوير برنامجه الاجتماعي لشهر رمضان عاماً بعد عام لضمان تقديم أفضل الأنشطة

البرنامج يشتمل على مبادرات عدة تتضمن تنظيم زيارات لدور الأيتام والأطفال في المستشفيات وتوزيع الهدايا



أعلن البنك الأهلي المتحد عن إطلاق برنامجه الاجتماعي الحافل خلال شهر رمضان الفضيل والذي يقدّم من خلاله العديد من الأنشطة الخيرية والثقافية والدينية وأعمال الرعاية الاجتماعية، وذلك من منطلق حرصه على القيام بدور فاعل في خدمة المجتمع.

وأوضح البنك الأهلي المتحد أنه يحرص على تطوير برنامجه الاجتماعي لشهر رمضان عاما بعد عام لضمان تقديم أفضل الأنشطة التي تتناسب مع طبيعة الشهر الفضيل وتعمّق من ارتباط البنك بالمجتمع.

هذا، وأطلق البنك هذا العام إعلانا تلفزيونيا احتفالا بحلول الشهر الفضيل، حمل رسالة ترحيبية هي «وصل وصل.. وبهلاله هل»، وركّز الإعلان على القيم المتميّزة التي تجمعنا في رمضان مثل زيارة العائلة والأقارب والاحتفال مع الأطفال بمناسبة القرقيعان إضافة إلى تبادل المعايدات والتهاني ونشر الفرح والبهجة والسعادة في قلوب الجميع.

وأفاد البنك الأهلي المتحد في بيان صحافي بالقول: يزخر برنامجنا الاجتماعي لشهر رمضان من هذا العام بالعديد من الأنشطة والمبادرات، والتي تضمنت توزيع إمساكية رمضان قبيل الشهر الفضيل، بالإضافة إلى عقد ندوة دينية لموظفي البنك قبيل شهر رمضان تحت عنوان «كيف نستعد لرمضان» والتي قام بتقديمها فضيلة الشيخ د.خالد المذكور رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في البنك، وشهدت حضوراً كثيفاً من موظفي البنك.



كذلك نظّم البنك الأهلي المتحد مسابقته الرمضانية لحفظ القرآن الكريم والتي يطلقها للعام الثالث على التوالي، والتى تشمل أربع فئات كالآتي: فئتا الموظفين ذكورا وإناثا وفئة الأطفال من أبناء الموظفين و فئة الأطفال عموما وذلك للمرحلة العمرية ما بين 5 و14 عاماً، كذلك سيقوم البنك بتوزيع القرقيعان على الموظفين كعادته السنوية.

وفي إطار تشجيع نشر التوعية الدينية من خلال وسائل الإعلام، سيقوم البنك الأهلي المتحد برعاية برنامج «أحاديث وعبر» الذي يذاع على قناة «الراي» خلال شهر رمضان الفضيل، ويقدّمه فضيلة الشيخ د.عبدالعزيز القصار ويتناول عدد من الأحاديث النبوية بالشرح والتوضيح.

وأوضح البنك: من منطلق حرص البنك الأهلي المتحد على الأنشطة الخيرية التي تتناسب مع طبيعة الشهر الفضيل، يشتمل البرنامج الاجتماعي للبنك الأهلي المتحد خلال شهر رمضان، على العديد من المبادرات المجتمعية والتي تتضمن تنظيم زيارات لدور الأيتام والأطفال في المستشفيات وتوزيع الهدايا عليهم بمناسبة شهر رمضان بهدف إدخال السرور إلى قلوبهم وتخفيف آلامهم في شهر الخير، وكذلك يرحب البنك بمشاركة من يرغب في التطوع من موظفي البنك وذلك في إطار تحفيز مفهوم المشاركة والعمل التطوعي الجماعي.

كما يقوم البنك بعدد من الأنشطة الاجتماعية والتي تتضمن توزيع الطعام والملابس خلال شهر رمضان على الأسر المحتاجة، بالإضافة إلى القيام بزيارات إلى عدد من دور المسنين وتوزيع الهدايا والقرقيعان عليهم.

وأضاف البنك الأهلي المتحد: نؤمن بأهمية العطاء للمجتمع الذي نعمل فيه.



وكمؤسسة مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية نحن ملتزمون بالتفاعل مع مجتمعنا خلال شهر رمضان الفضيل والذي تستحب فيه الأعمال الخيرية والسعي لمد يد العون للمحتاجين.