تستعد «إكسبو سيتي» لتنظيم المعارض والمؤتمرات لإطلاق الحدث العقاري المميز المعرض الرمضاني للعقارات الكويتية والدولية الاثنين المقبل ويستمر حتى 8 يونيو في فندق ريجنسي البدع.

وكشفت شركة إكسبو سيتي عن وضع خريطة طريق جديدة لها في عالم تنظيم المعارض العقارية في الكويت من خلال اختيار أفضل الشركات العقارية محليا ودوليا لعرض أفضل فرص استثمارية عقارية حول العالم لتقديمها للمستثمر الكويتي خلال فعاليات هذا المعرض.

وقال مدير القسم الفني والتسويق في الشركة عبدالله الشهابي، إن المعرض يجمع نحو 35 شركة محلية وعالمية ستقوم بعرض مشاريعها التي تعتبر من المشاريع الأفضل والأقوى على الإطلاق محليا وخليجيا وعالميا تسوق في الكويت.

ولفت الشهابي إلى أن المعرض سيكون الحدث العقاري المتجدد، الذي يقدم بمنظور ومفهوم فريد من نوعه في كل دورة من دوراته، ويقدم أيضا فرصا تناسب جميع الشرائح من المستثمرين.

وتابع: هذا الحدث يعتبر انطلاقة جديدة لسلسلة معارض الشركة المتميزة والناجحة خلال السنوات الماضية، وأن الشركة تسعى وبقوة لأن يكون معرضا له رونق خاص وطابع يليق بالمعارض العقارية التي قدمتها الشركة.

وأشار الشهابي إلى أن الشركة تحضر لهذا المعرض بمجموعة متنوعة من العروض والإعلانات الجديدة في عالم المعارض، بالإضافة إلى سحوبات على صكوك للزوار والمشترين في المعرض تقدمها شركة المملكة الخليجية ومجموعة فنادق الحرمين المتحدة، كما أخذت على عاتقها ان تجعل من المعرض الرمضاني للعقارات الكويتية والدولية معرضا فريدا من نوعه والذي يقدم فرصا تناسب جميع الشرائح وبأسعار في متناول الجميع.

واكد أن السوق العقاري يعتبر قبلة لجميع المستثمرين سواء للعقار في الكويت أو الخارج، كونه الاستثمار الآمن في أي وقت، ومن أجل ذلك تسعى الشركة لتوفير هذه الاستثمارات تحت سقف واحد وفي متناول راغبي الاستثمار في السوق العقاري.

يسر العقارية

وكشف الرئيس التنفيذي لشركة يسر الدولية العقارية أشرف يسري الصباحي عن التسويق لأول مرة في دولة البرتغال وألمانيا وفي أوروبا حصريا لشركة يسر المتعاقدة مع كبرى الشركات هناك.

وأشار إلى أن الشركة ستطرح حزمة كبيرة من المشاريع المتنوعة في اجمل مدن البرتغال مثل مدينة الجارف وبورتو ولشبونة، وأيضا أجمل مدن ألمانيا مثل هامبورغ وماليس ودوسلدورف وبلاك فورست وشرامبرج وفيبرتال، بأسعار مغرية بما يتسنى للعملاء اختيار الأفضل لهم.

ولفت إلى أنه ستطرح أيضا مشاريع في جمهورية البوسنة والهرسك، حيث جمال الطبيعة وتوافر كافة الخدمات بالقرب من مشاريع الشركة سواء في مدينة أوسينيك أو مدينة فيسيكو وبأسعار الأراضي تنافسية بشكل سيلاحظه جميع عملائنا بالفترة اثناء المعرض.

وأكد ان الشركة تعمل بمنتهى المصداقية ويسر وشفافية لترسيخ الثقة على المدى القريب والبعيد وذلك بتقديم الأوراق الثبوتية التي تثبت ان الأرض مرخصة سكنية وتقع في المناطق العمرانية.

ومن ناحية لفت الصباحي إلى أن الشركة تعاقدت مع كبرى شركات التطوير العقاري في جمهورية مصر العربية وهي مجموعة الرواد للإنشاء والتعمير ذات الخبرة الكبيرة والسمعة المتميزة في القاهرة الجديدة في التجمع الخامس بالقرب من الجامعة الأميركية حزمة من المشاريع الجاهزة للتسليم الفوري وايضا وحدات اخرى يتم تسليمها في خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وصرح الصباحي عن العرض التنافسي الكبير للمواطنين والمصريين بالخارج لأول مرة مقدم 35 %‏ فقط وتقسيط حتى 51 شهرا وذلك خلال المعرض.

أفرست بلاس

من جهة أخرى أعلنت شركة أفرست بلاس مشاركتها في المعرض الرمضاني للعقارات الكويتية والدولية وأوضحت نائبة مدير إدارة المبيعات في الشركة سعاد أمبارك أن «أفرست بلاس» قد بدأت حاليا بالتوسع في مجال البناء والتطوير العقاري، وأخذت اتجاها آخر، بحيث تكون الشركة مطورة وليست مسوقة للمشاريع.

ولفتت أمبارك إلى أن الشركة تطرح حاليا أحد المشاريع الجديدة في مصر، وهو مشروع «بريف غرين إفرست»، مشيرا إلى أن الشركة هي المطور والشريك للمشروع.

وأضافت: يتميز المشروع بموقع متميز على امتداد شارع التسعين الجنوبي عند تقاطع شارع التسعين مع محور محمد نجيب مباشرة أمام الهايدبارك، ويبعد عن الجامعة الأميركية 5 دقائق فقط.

ولفتت إلى أن مساحة المشروع 15 فدانا ويتكون من 32 بناية سكنية وتتراوح مساحات الوحدات السكنية بين 150 و250 مترا، ويتميز بالخصوصية التامة والتصميم العصري.

وأكدت ان المشروع متكامل الخدمات، ولكل بناية حديقة خاصة ومواقف سيارات، كما يشتمل المشروع على حمامات سباحة للصغار والكبار وملاعب أطفال ومجمع تجاري وحضانة أطفال ومركز صحي ورياضي، بالإضافة إلى خدمة الأمن والحراسة على مدار الساعة.

وقالت: إن «إفرست بلاس» بدأت نشاطها من خلال عدة مشاريع في بريطانيا، وتميزت بدقة الاختيار لمشاريعها المجدية والمضمونة التي يطمح لها العميل، كسكن الطلبة في مدينة نيوكاسل ونظام المخازن ومواقف السيارات، لما يتمتع به هذا الاستثمار بكثرة الطلب عليه، ومشروع الشركة بمنطقة الفرجان في دبي وجزيرة النخلة والتي تعتبر معلما من معالم العالم، بما يتميز به من الشكل الهندسي الرائع الفريد.

وكشف أن هذه الوحدات مفروشة بالكامل على أعلى مستوى، كما تطرح مشروعا في بورصة «جوروكلا» وشقق تمليك مجهزة بالكامل مع ضمان عائد إيجار سنويا.

وأضافت أن الشركة ستطرح مشروعا في جمهورية مصر العربية في القاهرة الجديدة «التجمع الخامس»، بأسعار مغرية ومناسبة للجميع وبطرق سداد مختلفة، كما تقوم بتسويق مشاريع جديدة في الكويت في منطقة الخيران، وهي عبارة عن شاليهات وعمارات سكنية في المهبولة والفنطاس والسالمية.

3D العقارية

وقالت العضو المنتدب الرئيس التنفيذي في 3D العقارية هبة غازي إن الشركة تتميز بإرساء وجود قوي ومؤثر في الأسواق الواعدة للتطوير العقاري، وكذلك تلبية احتياجات العملاء في عقاراتنا وتزويدهم بما يفوق توقعاتهم.

وأكدت غازي أن الوقت هو الأنسب لإقامة مشاريع متميزة في أسواق جديدة لجذب رغبة وانتباه العميل، ونحن نعتزم تكرار التجربة الناجحة في مشاريع أخرى غير مسبوقة حول العالم في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط.

وكشفت غازي عن مفاجأة 3D وهي مكاتب تجارية برعاية بنك دبي الوطني في قلب شارع الشيخ زايد بأسعار 8000 دينار وعوائد إيجارية لمدة 5 سنوات.



وتابعت: أما برج تايكن الذي يقع على قناة دبي المائية فهو مفروش ومجهز بالكامل 5 نجوم بأسعار تبدأ 47000 دينار، وفي ألمانيا «الغابات السوداء» هناك مشروع سكني وخدمات فندقية تسليم فوري وعائد 20% في حالة التأجير، إضافة إلى مشروع آخر في دولة بلغاريا BANSKO & BURGAS.

ولفتت غازي إلى مشروع مانشستر وهو مشروع سكني ضخم في قلب المدنية بجانب جامعة سالفورد ونادي مانشتسر، وأيضا تايلند «مالديف» وهو منتجع رائع واستلام فوري بأسعار تبدأ من 13000 دينار.