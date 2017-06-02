بحث وفد من بيت التمويل الكويتي (بيتك) مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد» سبل التعاون في مجال المشروعات التنموية التي ينفذها الصندوق في المجتمعات النامية، في إطار تعزيز التعاون مع المنظمات التنموية التابعة للأمم المتحدة.

وأجرى الوفد، الذي ضم مساعد مدير البحوث والفتوى عبدالرحمن المعتوق، ومساعد مدير العلاقات العامة عبدالله السيف، جولة من الاجتماعات المهمة مع خبراء ومسؤولي «إيفاد» على مدى يومين لبحث سبل التعاون في المجالات التنموية التي ينفذها الصندوق الدولي.

وتأتي هذه الجولة من الزيارات والاجتماعات التي يقوم بها الوفد في اطار رغبة «بيتك» بمد جسور التعاون مع المنظمات التنموية والإنسانية التابعة للأمم المتحدة، ومن أهمها الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) ومقره روما، لبحث التعاون في المجال الإنساني والخيري، بما يعزز المساهمة في جهود الكويت الريادي الخيري والعمل الإنساني.

واطلع الوفد، بحضور مستشار نائب رئيس «إيفاد» قيس الجوعان، على مجموعة متنوعة من مشروعات «إيفاد» سواء الجاري تنفيذها أو تطويرها أو الجديدة في عديد من أقاليم العالم، مشيدا بالخبرة المتراكمة على مدى أربعة عقود لدى الصندوق وكذلك بالشفافية العالية التي تتسم بها مشروعاته التنموية.