قامت شركة مركز سلطان للمواد الغذائية، بتوقيع عقود التنازل عن حق انتفاع واستثمار أراض مع مساهمين رئيسيين في 26 مارس الماضي، مقابل مبلغ إجمالي قيمته 5.2 ملايين دينار.

وتابعت الشركة في بيان للبورصة، أن نفاذ تلك العقود مشروط بتنفيذ الشركة الشروط الواردة فيها كافة.

وأوضحت أنه إن لم تتمكن الشركة من التنازل عن الأراضي في موعد أقصاه 6 أشهر من تاريخ توقيع العقود فستعتبر ملغاة حكما.



يشار إلى أن أرباح «مركز سلطان» تراجعت بالربع الأول من العام الحالي 53.5% نتيجة لتراجع الأرباح التشغيلية في قطاع العقود، حيث بلغت أرباح الفترة 208.8 آلاف دينار.