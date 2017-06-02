قطر تراجعت 4 مراكز والأردن إلى المرتبة 56 عالمياً

التقييم شمل ٦٣ اقتصاداً معتمداً على ٤ معايير بينها الكفاءة الحكومية

للعام الثاني على التوالي، غابت الكويت عن قائمة ترتيب الدول للتنافسية العالمية لعام 2017 والصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية.

احتلت الإمارات المرتبة الاولى عربيا في ترتيب التنافسية العالمي لعام 2017، فيما قفز ترتيبها خمسة مراكز إلى المستوى العاشر بين الاقتصادات الأكثر تنافسية في العالم، حيث كشف التقرير ان الدول العشر الأولى مثل دولة الإمارات، حافظت على بيئة صديقة للأعمال تشجع الانفتاح والإنتاجية.



وانضمت كل من لوكسمبورغ والإمارات إلى قائمة الدول العشر المتصدرة لتقرير هذا العام مقابل خروج كل من النرويج وكندا من القائمة.



وجاءت دولة الإمارات في المركز العاشر عالميا محافظة على مكانتها ضمن أفضل الدول التنافسية في العالم، وتفوقت على دول متقدمة مثل المملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا.

وجاءت قطر في المرتبة الثانية عربيا بينما تراجع ترتيبها في القائمة العالمية أربعة مراكز لتصل إلى الترتيب السابع عشر هذا العام، حيث كانت احتلت المركز الثالث عشر في ترتيب العام الماضي.

وشهد مؤشر التنافسية العالمي لعام 2017 دخول السعودية هذا العام لتحل في المرتبة الـ 36 بينما غابت عن المؤشر في عام 2016.

وحلت الأردن في المرتبة الأخيرة عربيا والـ 56 عالميا في مؤشر 2017 لتتراجع بذلك 3 مراكز بالمقارنة مع ترتيبها في 2016 البالغ 53.



وعالميا حافظت «هونغ كونغ» على صدارة ترتيب التنافسية العالمي لعام 2017 تلتها سويسرا ثم سنغافورة.



وتراجع ترتيب الولايات المتحدة درجة واحدة إلى المستوى الرابع بين دول العالم في التنافسية، حيث تدهور تصورات المديرين التنفيذيين عن أكبر اقتصاد في العالم بعد انتخاب دونالد ترامب.



وارتفع ترتيب الصين سبعة مراكز لتصل إلى المركز الثامن عشر، بينما احتلت فنزويلا الترتيب الـ 63 والأخير في القائمة بعدما شهدت عاما من التشوهات السياسية والركود.

وتستند النتائج إلى 261 مؤشرا يعتمد أغلبها على البيانات التي جمعت العام الماضي مثل التوظيف وإحصاءات التجارة، فضلا عن استطلاعات للرأي أجريت مع تنفيذيين هذا العام، وشملت القائمة 63 اقتصادا مرتبين من الأكثر تنافسية إلى الأقل، حيث تعتمد منهجية التقرير على آراء رجال الأعمال (33.3%) وعلى بيانات إحصائية (66.7%) تخدم 346 مؤشرا وتم إصدار أول تقرير للكتاب السنوي للتنافسية العالمية في عام 1989 ويعد أحد أهم تقارير التنافسية عالميا يقيم التقرير الدول حسب كفاءتها في إدارة مواردها لتحقيق الازدهار لشعوبها.



ويصدر المعهد الدولي للتنمية الإدارية الكتاب السنوي للتنافسية العالمي ومقره في لوزان بسويسرا ويقيس التقرير تنافسية الدول عبر أربعة محاور رئيسية وهي الأداء الاقتصادي، الكفاءة الحكومية وفعالية بيئة الأعمال والبنية التحتية، وتندرج ضمن المحاور الأربعة 346 مؤشرا فرعيا تشمل مختلف الجوانب والعوامل التي تؤثر على هذه المحاور.