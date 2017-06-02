سهم «أجيليتي» استحوذ على 25% من إجمالي السيولة بعد عودته للتداول

شريف حمدي

شهدت بورصة الكويت نشاطا ملحوظا على مستوى أداء كل المؤشرات، فضلا عن السيولة بنهاية تعاملات الأسبوع الأول من شهر رمضان الفضيل.

ولوحظ من بداية جلسات الأسبوع أن هناك حالة من النشاط في بورصة الكويت تجلت في ارتفاع السيولة لأعلى معدل لها في افتتاحية الشهر الفضيل منذ 4 سنوات ببلوغها 13.5 مليون دينار، وإن كان ذلك بدعم قوي من سهم اجيليتي بعد التوصل لتسوية نهائية مع الحكومة الأميركية.



ومن أبزر العوامل التي أثرت على مجمل أداء السوق خلال جلسات الأسبوع ما يلي:

٭ كان لعودة سهم أجيليتي وشركات أخرى ذات صلة دور في زيادة سيولة السوق على مدار الأسبوع بشكل عام، حيث استحوذ سهم اجيليتي على 25% من إجمالي السيولة، وكانت عمليات الشراء قوية على السهم على مدار الجلسات ما أدى إلى ارتفاع السهم بنسبة 15% ببلوغه 748 فلسا في إقفال أمس، مقارنة مع 650 فلسا قبل العودة من الإيقاف عن التداول.

٭ ساهمت معرفة اغلب المتعاملين بنظام التداول الجديد وفقا للمرحلة الانتقالية الأولى من نظام ما بعد التداول، خاصة على مستوى التسوية إلى تحسن أداء السوق بشكل عام بعد زوال حالة الترقب التي كانت سائدة في الأسبوع قبل الماضي مع بدء تطبيق التغييرات الجديدة.

وحققت سيولة السوق زيادة بنسبة 35%، إذ بلغت الحصيلة الأسبوعية الإجمالية 54.4 مليون دينار بمتوسط يومي 10.8 ملايين دينار، ارتفاعا من 40 مليون دينار بمتوسط يومي 8 ملايين دينار في الأسبوع الماضي.

وارتفعت القيمة الرأسمالية للبورصة الكويتية بنسبة 0.6% محققة 173 مليون دينار، وذلك ببلوغها 27.767 مليار دينار ارتفاعا من 27.594 مليار دينار.

وأنهت المؤشرات تعاملاتها على النحو التالي:

٭ ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 1.8%، محققا 126 نقطة مكاسب ليصل المؤشر إلى 6813 نقطة.

٭ حقق المؤشر الوزني مكاسب بنسبة 1% بإضافة 4 نقاط لمكاسبه السابقة ليصل إلى 406 نقاط.

٭ حقق مؤشر كويت 15 ارتفاعا بنسبة 0.45%، بمكاسب بلغت 4 نقاط ليصل إلى 918 نقطة.