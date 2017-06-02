قال معهد البترول الأميركي: ان مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة سجلتا هبوطا حادا الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت مخزونات المشتقات الوسيطة.

وأظهرت بيانات المعهد أن مخزونات الخام هبطت 8.7 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 26 مايو إلى 513.2 مليون برميل، بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 2.5 مليون برميل.

وانخفضت مخزونات النفط في مركز تسليم العقود الآجلة في كاشينج بأوكلاهوما بمقدار 753 ألف برميل، وزاد استهلاك مصافي التكرير من الخام بمقدار 136 ألف برميل يوميا.

وأضاف معهد البترول ان مخزونات البنزين انخفضت 1.7 مليون برميل، في حين توقع محللون في استطلاع لـ «رويترز» انخفاضا قدره 1.1 مليون برميل.

وزادت مخزونات المشتقات الوسيطة، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بواقع 124 ألف برميل في حين كان من المتوقع أن تهبط 755 ألف برميل.

وأشارت بيانات المعهد إلى أن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام انخفضت الأسبوع الماضي بواقع 285 ألف برميل إلى 7.8 ملايين برميل يوميا.

وحول اسعار النفط، ارتفعت العقود الآجلة للنفط اليوم خلال تداولات أمس بعدما لامست أدنى مستوى في 3 أسابيع في الجلسة السابقة بدعم من توقعات بشأن احتمال انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية عالمية للمناخ وتقرير أظهر أن مخزونات الخام الأميركية انخفضت بأكثر من المتوقع.

وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة تسليم يوليو 39 سنتا أو 0.8% إلى 51.15 دولارا للبرميل بعدما صعد لأعلى من هذا المستوى في وقت سابق من الجلسة.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 40 سنتا أو ما يعادل 0.8% إلى 48.72 دولارا للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس 1.34 دولار أو ما يعادل 2.7% في الجلسة السابقة إلى 48.32 دولارا للبرميل وهو أدنى مستوى إغلاق منذ 12 مايو. ونزل الخام الأميركي القياسي للشهر الثالث في مايو حيث انخفض 2%.

وأظهر مسح أجرته «رويترز» أن إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوپيك) ارتفع في مايو وهي أول زيادة شهرية منذ بداية العام 2017.

وفي السوق المحلي، انخفض سعر برميل النفط 52 سنتا بنسبة قدرها 1% ليصل الى 47.83 دولارا، وفقا للسعر المعلن أمس من مؤسسة البترول الكويتية.