تناقش عمومية شركة بوبيان للبتروكيماويات، في 18 يونيو الجاري، توزيع 40% من القيمة الاسمية للسهم أرباحا نقدية عن العام المنتهي في 30 أبريل الماضي، بواقع 40 فلسا للسهم.

وبحسب إفصاح بوبيان للبورصة، فإن العمومية ستطلع على تقريري مراقب الحسابات ومجلس الإدارة وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي المنتهي في أبريل 2017.



وكانت أرباح الشركة السنوية بلغت 10.4 ملايين دينار، مقابل أرباح 22.8 مليون دينار خلال العام المالي المنتهي في 30 أبريل 2016 بانخفاض نسبته 54.5%، وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع 40 فلسا للسهم، علما بأنها نفس التوزيعات عن العام السابق له.