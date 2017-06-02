بعد الأداء المميز الذي حققته شركة هيومن سوفت في الفترة الأخيرة، أعلنت بورصة الكويت عن إدخالها ضمن مؤشر كويت 15.

وذكر بيان صادر عن البورصة بشأن مراجعة مؤشر كويت 15 في نهاية شهر مايو الماضي، انه تمت إضافة سهمي هيومن سوفت والقرين لصناعة الكيماويات البترولية إلى مكونات المؤشر.

وأضاف البيان انه سيتم تطبيق نتائج عملية المراجعة بعد إقفال المؤشر في ثالث يوم خميس من شهر يونيو الحالي الموافق 15 يونيو2017.

وبذلك تواصل «هيومن سوفت» مسيرتها لتكون في صدارة الشركات المدرجة في الكويت وعلى قائمة أهم مؤسسات التعليم العالي في المنطقة وذلك من خلال جامعة الشرق الأوسط الأميركية وكلية الشرق الأوسط الأميركية.