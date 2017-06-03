ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 17 سنتا في تداولات ليبلغ 48 دولارا مقابل 47.83 دولارا للبرميل وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.



وفي الأسواق العالمية تباينت أسعار النفط بفعل القلق من زيادة إنتاج منتجين رئيسيين مازالوا يضيفون إلى تخمة المعروض العالمي في حين أظهرت بيانات هبوطا أكبر من المتوقع في المخزونات المحلية الأميركية.



وانخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 13 سنتا ليصل عند التسوية إلى مستوى 50.63 دولارا بينما ارتفع سعر برميل الخام الأميركي 4 سنتات ليصل إلى مستوى 48.36 دولارا.