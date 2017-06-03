رفعت مجموعة العوائد الوطنية للتجارة العامة والمقاولات حصة ملكيتها في شركة «الثمار» إلى 14.07% من نسبتها السابقة البالغة 7.97%.

وتتوزع ملكية شركة الثمار الدولية القابضة بين شريكين ممن يملكون حصة تزيد على 5% اضافة الى مجموعة «العوائد» حيث تمتلك شركة الشرق القابضة 43.97% اضافة الى امتلاك مجموعة الاوراق المالية 5.9% من اجمالي اسهم الشركة البالغة 772.8 مليون سهم بقيمة اسمية 100 فلس.

تحولت شركة «الثمار» الى الربحية بنهاية السنة المالية في 31 مارس الماضي حيث حققت الشركة صافي ربح للمساهمين وصل الى 3.1 ملايين دينار مقارنة بخسائر بلغت 17.6 مليون دينار بدعم من انخفاض خسائر قيمة استثمارات متاحة للبيع من 24 مليون دينار الى قرابة 370 الف دينار.