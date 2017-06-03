نقلت وكالة رويترز عن مصادر قولها، إن بنك جولدمان ساكس تقدم بطلب للهيئة المعنية بتنظيم أسواق المال في السعودية للحصول على رخصة لتداول الأسهم في المملكة في أحدث خطوة من البنوك الغربية لتوسعة عملياتها في البلاد.

وقالت المصادر: إن جولدمان قدم الطلب لهيئة السوق المالية السعودية وإذا نجح في الحصول على الرخصة فسيعزز نمو أنشطته في المملكة.

وأحجم جولدمان ساكس عن التعليق بينما لم ترد هيئة السوق المالية على طلب من «رويترز» للتعقيب. وتشير الخطوة التي اتخذها البنك المدرج في وول ستريت إلى تنامي اهتمام بنوك الاستثمار ومديري الصناديق بالتوسع في السعودية بعدما كشفت المملكة عن خططها لطرح عام أولي لأرامكو تقدر قيمته بواقع 100 مليار دولار وتبنت مجموعة من الإصلاحات منذ 2015 بهدف جذب رؤوس الأموال الأجنبية.

ويذكر ان مصادر لوكالة بلومبرغ قالت خلال مارس الماضي إن Citigroup تجري محادثات متقدمة للحصول على رخصة مصرفية في السعودية، لتعود مجددا إلى المملكة بعد غياب دام نحو 13 عاما.