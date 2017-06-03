ثبات أسعار الأراضي الاستثمارية في الجهراء.. المحافظة الوحيدة المستقرة

2 % تراجعاً بأراضي مبارك الكبير الاستثمارية.. الأعلى بين المحافظات

3 آلاف دينار متوسط سعر المتر التجاري بالكويت

قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك): إن معدل الانخفاض المحسوب على أساس ربع سنوي الذي شهده متوسط سعر المتر من السكن الخاص على مستوى الكويت قد تحسن خلال الربع الأول من 2017 مسجلا 1% مقابل انخفاض ربع سنوي فاق 5.5% في الربع السابق له.

وأضاف التقرير أن تلك المعدلات تسير بشكل متذبذب بعدما سارت لفترة في اتجاه تنازلي واضح، ويلاحظ انخفاض مستويات الأسعار في عدة محافظات لكن بوتيرة أقل من ذي قبل، فيما زادت مستويات الأسعار في محافظة الأحمدي بنسبة كبيرة عن الربع الرابع، بينما استقرت الأسعار على مستوى محافظة الجهراء.

ويــلاحـظ انخـفاض مستويات الأسعار في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 9.2% عن الربع الأول من العام الماضي، نظرا لتراجعها على مستوى كل المحافظات عن ذات الفترة من العام الماضي.

انخفض متوسط سعر المتر المربع من الأراضي السكنية بنسبة 1.5% في الربع الأول بمحافظة العاصمة عن الربع السابق له، مسجلا 879 دينارا في الربع الأول مقابل 892 دينار في الربع الرابع 2016، فيما انخفضت مستويات الأسعار بنسبة 10.6% في الربع الأول على أساس سنوي.

ففي أعلى مناطق المحافظة أسعارا وهي منطقة الشويخ السكنية يفوق متوسط سعر المتر المربع 1500 دينار، حيث انخفض متوسط السعر في الربع الأول بنسبة 1% عن السابق له، يليها منطقة ضاحية عبدالله السالم التي تأتي في المرتبة الثانية لمتوسط السعر وانخفضت فيها الأسعار بذات النسبة تقريبا.

الأراضي الاستثمارية

وأشار التقرير الى أن مستويات أسعار الأراضي الاستثمارية مازالت تسير في اتجاه الانخفاض بشكل عام حتى الربع الأول من العام الحالي، لكن بوتيرة أقل من ذي قبل حيث انخفض متوسط السعر في الكويت في الربع الأول بأقل من 1% عن الربع الرابع من العام الماضي.

والذي أظهر فيه سعر المتر تراجعا أكبر على أساس ربع سنوي، حيث يلاحظ الاتجاه التصاعدي منذ عدة فصول لتحركات الأسعار المحسوبة على أساس ربع سنوي، ويبلغ متوسط السعر للمتر من الأراضي الاستثمارية نحو 1567 دينارا في الربع الأول.

وانخفض سعر المتر في معظم المحافظات بنسب متقاربة إلا أن اللافت للنظر هو استقرار الأسعار في محافظة وحيدة وهي محافظة الجهراء، كما يلاحظ أن محافظة مبارك الكبير سجلت أعلى تراجع بين المحافظات في الربع الأول تخطت نسبته 2% عن الربع السابق له.

ومازالت محافظة العاصمة أقل المحافظات تراجعا للربع الثاني على التوالي، كما تحسنت نسبة الانخفاض على مستوى الكويت المحسوبة على أساس سنوي في الربع الأول مسجلة 8.6% مقابل تراجع سنوي أكبر نسبيا في الربع السابق، مع تحسن في معدلات التراجع لجميع المحافظات وشهدت محافظة العاصمة تحسن معدل الانخفاض الذي سجله متوسط سعر المتر المربع من الأراضي الاستثمارية، حيث تراجع متوسط السعر في الربع الأول بأدنى انخفاض ربع سنوي منذ عدة فصول ونسبته 0.4%، وبدأت التحركات المحسوبة على أساس ربع سنوي تسير في اتجاه تصاعدي لكن بشكل متذبذب، وقد سجل متوسط السعر 2371 دينارا في الربع الأول.

لكن هذا السعر يعد أدنى بنسبة 7.2% من متوسط السعر في الربع الأول من العام الماضي، ويلاحظ أيضا اتجاه تصاعدي نسبي للتغير المحسوب على أساس سنوي لسعر المتر المربع من الأراضي الاستثمارية بالمحافظة كان قد بدأ منذ فترة.

الأراضي التجارية

استقر متوسط سعر الأراضي التجارية في الكويت خلال الربع الأول عن الربع السابق له، وللمرة الأولى التي يشهد فيها ذلك المتوسط استقرارا بعد انخفاض متتال على أساس ربع سنوي خلال نحو عامين، ويبلغ متوسط السعر للمتر نحو 3369 دينارا في الربع الأول، محافظا بذلك على المسار التنازلي لمستويات الأسعار، إلا أنه قد انخفض متوسط سعر المتر على أساس سنوي بنسبة 4.4%، ويلاحظ أن هذا الانخفاض أفضل من التغير السنوي في الربع الرابع الذي نسبته 5.7% لكنه يفوق نسبة التراجع التي سجلها المتر في الربع الأول من العام الماضي. كما يلاحظ أن متوسط السعر في القطاع التجاري يظهر صمودا أكبر من القطاعين السكني الخاص والاستثماري.

أما فيما يخص متوسط سعر المتر على مستوى كل محافظة، فقد استقرت الأسعار في معظم المحافظات فيما انخفضت بشكل طفيف في بعض المحافظات الأخرى، وقد شهدت محافظة العاصمة استقرارا ملحوظا خلال الربع الأول في متوسط سعر المتر عن الربع السابق له، كما استقرت مستويات الأسعار في كل من محافظتي حولي والجهراء، بينما انخفضت بشكل طفيف في كل من الفروانية والأحمدي عن الربع الرابع.

القسائم الصناعية

استقر متوسط السعر في القسائم الصناعية خلال الربع الأول مسجلا 851 دينارا على مستوى الكويت، ويلاحظ أن تلك المستويات مازالت تسير في اتجاه تنازلي منذ فترة، كما يلاحظ أنه للمرة الأول خلال عام مضى تسجل فيها مستويات الأسعار استقرارا على أساس ربع سنوي، بينما انخفض متوسط سعر المتر بنسبة 6% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، وقد استقرت مستويات الأسعار في جميع المحافظات خلال الربع الأول باستثناء محافظة العاصمة التي شهدت تراجعا طفيفا عن أسعار الربع الرابع.