أعلنت كل من شركة مجموعة برج جلوبال وشركة لوتس العقارية وشركة آمار سيتي العقارية مشاركتهم في المعرض الرمضاني للعقارات الكويتية والدولية، من تنظيم شركة إكسبو سيتي لتنظيم المعارض والمؤتمرات، والذي ينطلق الاثنين المقبل في فندق ريجنسي- البدع ويستمر حتى 8 يونيو الجاري.

«برج جلوبال»

وقال مدير شركة مجموعة برج جلوبال عمر الهندي: «انطلاقا من رغبة العميل في إيجاد العقار المناسب تم طرح مشروع تاليا سراي في مايو الماضي، حيث ان المشروع يتمتع بخدمات فندقية متكاملة، وهو عبارة عن 2500 فيلا داخل منتجع كامل الخدمات».

وتابع: «تبين لنا الإقبال الكبير عليه بسبب التصميم الهندسي العريق والسعر المناسب لهذه الفلل الفاخرة، أيضا التسهيلات في الدفع هي أحد الأمور المميزة عند الشراء في منتجع تاليا ساراي في تركيا لزيادة راحة العميل عن طريق السداد بالأقساط حيث تمتد حتى 3 سنوات».



وأكد الهندي ان العميل يحصل على فرصة معاينة المشروع عن طريق رحلات مجانية تنظمها الشركة بشكل دوري، حيث يدفع العميل مبلغ 1000 دينار لحجز الفيلا، وبعد معاينتها والتعاقد تدخل قيمة الحجز في مبلغ التعاقد.



وأضاف: «تتيح هذه الرحلات للعميل معاينة موقع فيلته على ارض الواقع ومراحل البناء في المشروع وزيارة الأماكن الأثرية والطبيعية والبحيرات والمجمعات التجارية، والمطاعم المحيطة بالمشروع».

«لوتس العقارية»

من جانب آخر، أعلن المدير العام في شركة لوتس بروبيرتيز العقارية ضياء الترك ان الشركة بصدد إطلاق المشروع الجديد «أورا» وهو مشروع سكن طلاب استثماري قيد الإنشاء في «نولدج كوارتر».

وأشار الترك إلى أن المشروع يعتبر من أحد المواقع التعليمية الاستراتيجية الأكثر ازدهارا في مدينة ليفربول، لا سيما أنه على بعد دقائق قليلة سيرا على الأقدام من جامعة ليفربول العريقة.



وتابع: «يتألف المشروع من غرف مجهزة بالكامل مع حمامات داخلية وأجنحة استوديو مستقلة، كما يتيح المشروع للمستثمرين فرصة الاستفادة من عوائد تأجيرية مجزية ومستدامة من خلال الاستثمار في قطاع السكن الطلابي المربح في المملكة المتحدة».



وبالحديث عن مميزات الاستثمار في السكن الطلابي، قال الترك: «مع تطور ونمو المدن الشمالية في بريطانيا، أصبحت ليفربول احد اكبر المدن والأكثر اجتذابا للفرص الاستثمارية المربحة، في السنوات القليلة الماضية وأصبحت مركزا قويا للابتكار، الأعمال والتعليم»، وأكد ان هذا ما ساعد في نمو قطاع الاستثمار العقاري السكني وسكن الطلبة، وذلك بسبب النمو الثابت في استقطاب الطلبة للالتحاق بجامعاتها من جميع أنحاء العالم.



وبين ان ليفربول تحتوي على عدة جامعات رئيسية - جامعة ليفربول، جامعة جون مورز، جامعة هوب. بالإضافة لمؤسسات التعليم العالي المتخصصة ومعهد ليفربول للفنون الشهير، وكلية الطب الاستوائي العالمية وغيرهم.

وتابع: «في السنوات القليلة الماضية قد ارتفع عدد الأشخاص الذين يدرسون في هذه المؤسسات بشكل كبير. فقد سجلت السنة الدراسية الحالية، ما يقرب من 60 الفا من الطلاب الذين يدرسون في الجامعات في ليفربول. وهذا أعلى من 50 الف طالب الذين تم تسجيلهم في العام السابق ومن المتوقع ارتفاع هذا الرقم في سبتمبر 2017».

«آمار سيتي»

من جهته، قال مدير المبيعات في شركة آمار سيتي محمد عبده ان الشركة بدأت مؤخرا بتملك عمارات استثمارية في ألمانيا قابلة للتحويل إلى شقق فندقية، حيث من المقرر أن يتم طرح هذه الوحدات على المستثمرين من خلال حصص مستقلة بسعر 2000 دينار للحصة الواحدة، وبعائد سنوي وقدره 14%، على أن يتم التخارج من هذه الحصص بعد 3 سنوات من التملك.



وأشار إلى أن هذه المنتجات تعتبر مناسبة جدا للأوضاع الحالية التي يبحث فيها المستثمر عن فرص ذات عوائد مجدية ومخاطر محدودة، لا سيما في ظل تراجع العديد من الأسواق والأدوات الاستثمارية الأخرى عن تحقيق العوائد المرجوة في ظل تقلبات الأسواق الحالية.

من جهة أخرى، أكد عبده أن «آمار سيتي» مستمرة في طرح مشاريعها العقارية في ألمانيا وتركيا، حيث تواصل تسويق مشروعها في منطقة «بهشاشهير» في اسطنبول، وهو عبارة عن مشروع سكني ضخم يتم تسليمه على ثلاث مراحل يعتبر اونور بارك لايف من أجمل المشاريع في مدينة بهشة شاهير في اسطنبول الأوروبية والذي يعطي هيكلا معماريا جديدا لإسطنبول وذلك بفضل التصميم العصري الذي يعكس مفهوم الراحة والرفاهية ويبعد عن اكباتي مول 500 متر.

وأوضح أن «آمار سيتي» وبالتحالف مع شريكها AKS في طرابزون، فإنها تقدم للعملاء عوائد على الاستثمار العقاري هناك بواقع 25%، حيث يتم توثيق هذا البند ضمن عقود العملاء.

وحول أحدث مشاريع الشركة في طرابزون، كشف عبده عن طرح مشروع «اكيازي تاورز» المؤلف من 3 بلوكات بإطلالة مباشرة على البحر وبقرب من ستاد طرابزون الجديد وعلى بعد 8 كيلو مترات من قلب المدينة و15 كيلو من المطار، وايضا مشروع اخر وهو «ان بارك» المؤلف من 2 بلوك بإطلالة مباشرة على البحر حيث يبعد عن المدينة 5 كيلومترات ويبعد دقائق عن اكبر مراكز التسوق في مدينة طرابزون وذلك بعد نجاح الشركة بالتحالف مع شركة AKS في تسليم وثائق العملاء في مشروع «بيرلاند 1001»، وتسليم مشروع «سفير بروجكت» بالكامل (800 شقة)، فيما تم تسليم عملاء مشروعي «أكوا مارين» و«أكوامارين بلاتينيوم» منتصف العام 2016 وبحسب الخطة الموضوعة لذلك.