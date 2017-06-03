الساير: المشروع أيقونة مساهمات البنك في المسؤولية الاجتماعية يفتتح بنك الكويت الوطني ووزارة الصحة العامة غدا «وحدة العلاج بالخلايا الجذعية» التابعة لمستشفى بنك الكويت الوطني التخصصي لعلاج سرطان الأطفال في منطقة الصباح الطبية، وهو المشروع الأول من نوعه في الكويت المخصص لزراعة النخاع الشوكي للأطفال دون سن الـ 16 عاما بالمجان، وذلك في مبادرة هي الأضخم على مستوى القطاع الخاص المحلي والتي تأتي في إطار مشروع توسعة مستشفى البنك، أيقونة مساهمات الوطني في المسؤولية الاجتماعية.

وكان البنك الوطني قد قدم تبرعا لصالح وزارة الصحة بمبلغ 7 ملايين دينار لبناء هذا المركز التخصصي وذلك استكمالا لمشروع مستشفى البنك الوطني للأطفال الذي تم افتتاحه في العام 2000 كأول مستشفى متخصص في علاج أطفال مرضى السرطان.

ويشارك في حفل الافتتاح وزير الصحة العامة د.جمال الحربي ورئيس مجلس ادارة البنك الوطني ناصر الساير ورئيس مجلس ادارة الجمعية الكويتية لرعاية الأطفال في المستشفيات (KACCH) د.هلال الساير وأعضاء مجلس ادارة البنك الوطني والادارة التنفيذية والمديرون العامون في البنك.

وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس ادارة بنك الكويت الوطني ناصر الساير: «إن وحدة العلاج بالخلايا الجذعية ستشكل معلما طبيا رائدا بإمكاناته ومواصفاته العالمية إلى جانب هندسته وتصميمه العصري، ويأتي مشروع المبنى الجديد في اطار خطط التطوير المستمرة في المستشفى ليقدم علاجات أشمل وأكثر تطورا للأطفال المصابين بالسرطان، حيث سيوفر كلفة العلاج على المرضى بالإضافة إلى عناء السفر لتلقي هذا النوع من العلاج الخارج».

وأضاف الساير أن «الوطني» يفخر بكونه في مقدمة مؤسسات القطاع الخاص التي كرست مبادئ المسؤولية الاجتماعية من خلال المبادرات والبرامج الاجتماعية والإنسانية التي يلتزم البنك بإطلاقها سنويا.

مشيرا إلى أن المشروع الجديد يعتبر أيقونة مساهمات البنك وقيمة مضافة أساسية لخدمات مستشفى البنك الوطني للأطفال لأنه الوحيد الذي يوفر العلاجات التخصصية وزراعة النخاع الشوكي للأطفال في الكويت.



كما أن رؤية هذا المشروع النور تمنح «الوطني» دافعا قويا لمواصلة التزامنا بواجبنا الاجتماعي والتمسك بقيمنا التاريخية التي نعتز بها وذلك بموازاة الدور المصرفي الريادي الذي لطالما عرفنا به.