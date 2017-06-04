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«إكسبو سيتي» تحقق متطلبات وزارة التجارة والصناعة بالشكل الأمثل

ينطلق غدا المعرض الرمضاني للعقارات الكويتية والدولية والذي تنظمه «إكسبو سيتي لتنظيم المعارض والمؤتمرات» ويستمر حتى 8 يونيو الجاري بمشاركة مجموعة كبيرة من الشركات العقارية الكويتية والخليجية والدولية في فندق ريجنسي البدع.

واستطاعت «إكسبو سيتي» أن تجمع هذه الشركات تحت سقف واحد، لتقدم للمستثمر الكويتي أفضل العروض العقارية الرمضانية والتي تصاحبها تسهيلات وخدمات وجوائز، في حين ان المعرض وبحلته الجديدة، سيقدم أفضل وأقوى المشاريع العقارية محليا وعالميا.

وتؤكد «إكسبو سيتي» الشركة المنظمة للمعرض بقيادتها وفريق عملها المحترف، انها وضعت أفكارا جديدة لإقامة هذا الحدث الكبير، منها طرق تسويقية واسعة، ومشاركة أبرز الشركات العقارية في السوق المحلي، والتي تربعت على عرش الشركات العقارية الرائدة في الكويت.

وأوضح الرئيس التنفيذي في «إكسبو سيتي» إيهاب زكري جابر ان المعرض الرمضاني للعقارات الكويتية والدولية سيقدم سلسلة كبيرة من المشاريع العقارية المتميزة، اذ يأتي هذا الحدث الكبير والمميز في فترة أصبح فيها الاستثمار في العقار أفضل استثمار سواء في الكويت أو خارجها.

وتابع: أكثر المستثمرين يفضلون الاستثمار العقاري، وقد يساهم هذا التوجه في انجاح المعرض بشكل كبير بعد ان اظهرت قطاعات كثيرة ومنها البورصة انها غير آمنة، وان القطاع العقاري هو الأكثر أمانا من أي قطاع آخر.

ولفت جابر الى أن الشركة قامت بالتحضير جيدا لإقامة المعرض بشكل جديد ليناسب متطلبات السوق العقاري الكويتي، لاسيما ان المعارض العقارية الرمضانية والتي تميزت بها «إكسبو سيتي» تتمتع بإقبال ملحوظ من قبل المهتمين بشراء العقار المحلي والدولي، والعروض التي تقدم من قبل الشركات خلال هذا المعرض.

وبين جابر أن الشركة تقدم غدا خلال المعرض مجموعة متميزة وجديدة من الشركات العقارية المحلية والدولية، ستقوم بعرض أفضل وأقوى مشاريع لها أمام الجمهور، لافتا إلى أن «إكسبو سيتي» تتميز بمعارض عقارية فريدة من حيث عدد الشركات والتوقيت المناسب والمميز في الوقت نفسه.

وأكد جابر ان «إكسبو سيتي» تحقق متطلبات وزارة التجارة والصناعة بالشكل الأمثل، لافتا إلى أن أي توجه من قبل «التجارة» يعتبر في مصلحة الشركة المنظمة والشركات العارضة والمستهلك.

وبين جابر ان الشركة ملتزمة بتطبيق قرارات الوزارة، والتي من شأنها حماية جميع الأطراف في القطاع العقاري، لافتا إلى أن معارض الشركة آمنة ولم تتعرض لأي ملاحظة من قبل «التجارة».

ودعا في الوقت نفسه كل من يريد الاستثمار في السوق العقاري الى أن ينتهز الفرص المقدمة من الشركات المشاركة في المعرض الرمضاني للعقارات الكويتية والدولية، واقتناص بعض الصفقات التي تعتبر بمنزلة عروض قوية.

«المسك المتحدة العقارية»

وقال المدير العام في شركة المسك المتحدة العقارية فواز الفارس ان الشركة أنشئت لتضع بين ايديكم خلاصة خبراتها في مجال المشاريع والخدمات العقارية المتميزة والتي أعدت لها أفضل وسائل التميز والنجاح في جميع مراحلها من دراسة وتخطيط وتنفيذ بناء على عوامل النجاح التي كانت بمنزلة الركيزة الأساسية والسمة البارزة لمسيرة شركة المسك المتحدة العقارية منذ انطلاقها، والتي لاتزال تمضي قدما بأهدافها نحو الأفضل دوما.

وعن مشروع برج مريم قال الفارس ان المشروع يقع بإطلالة مباشرة على ضفاف نهر كورا في وسط العاصمة تبيليسي على سفوح جبال القوقاز في جورجيا، حيث يمتزج السحر بالجمال في منطقة بسيطة هادئة حالمة ترعرعت وسط احضان المناظر الطبيعية الخلابة التي تأسر العقول والقلوب.

وتابع: يتألف المشروع من برجين اثنين تؤمين يضم كل برج 16 طابقا سكنيا ليكونا اكثر من 200 شقة سكنية موزعة على البرجين بمساحات متفاوتة تبدأ من 53 مترا مربعا حتى 400 متر مربع.

ولفت الفارس إلى أن موقع المشروع يوفر حياة الهدوء والسكينة والرفاهية لقربه من المناظر الطبيعية الخلابة حيث المساحات الخضراء على سفوح الجبال مع نسائم الهواء مع الاطلالة الجميلة على نهر كورا، ايضا اذا كنت من راغبي التمتع بجو المدينة اذن لا تقلق فأنت في العاصمة، حيث يبعد موقع المشروع 30 مترا عن شارع بيكيني الشهير بما يحتويه من مرافق حيوية تتمثل في مقر وزارة الشباب والرياضة، الجامعة الجورجية التطبيقية، مترو الانفاق الذي يعتبر محطة لباقي مناطق جورجيا الاخرى، دار البلدية، مركز الشرطة والمستشفى، بالإضافة الى ما يحتويه هذا الشارع من اماكن ترفيهية ومحلات ومولات تجارية ومراكز تسوق للماركات العالمية على مدار 24 ساعة.

«مجموعة فنادق الحرمين»

وأكد مدير المبيعات في مجموعة فنادق الحرمين المتحدة تامر رضوان أن الهدف من هذه الرعاية هو اهتمام الشركة بإضافة خدمة نوعية للسكن الراقي المميز بجوار المسجد النبوي الشريف، وذلك بطرح عدد من أرقى الفنادق العالمية المتمثلة في مشروعات الحرمين.

وتابع «من أهم المشاريع التي ستطرح خلال المعرض وأبرزها على الإطلاق هو مشروع فنادق مجموعة الحرمين المتحدة بالمدينة المنورة في المنطقة المركزية بجوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عبارة عن أبراج فندقية 5 نجوم يضم 3 أبراج بواقع 640 غرفة وجناحا فندقيا فاخرا، والذي يتم الانتهاء من تنفيذه خلال مدة قصيرة، على أن يتم تنفيذه على مرحلة واحدة، وأن شركته توفر للعملاء وحدات بديلة لحين الانتهاء من التنفيذ».

وأضاف: نطرح هذا المشروع بأسعار تنافسية تناسب كل المستويات ومختلف الفئات والإمكانات والدخول وفقا لنظام صكوك التملك لمدة 25 عاما، علاوة على المزايا العديدة للمشروع والتي من أهمها قربه من المسجد النبوي الشريف وانخفاض عامل الخطورة وارتفاع عامل الأمان والضمان في المقابل كونه منتجا عقاريا ناجحا وآمنا وبكل قطاعاته في أطهر بقعة مباركة بالمملكة العربية السعودية والعالم.

وبين رضوان أن المعرض يعتبر فرصة مميزة للحرمين للالتقاء مع المستثمرين والمواطنين والمقيمين لعرض مشاريعها خارج الكويت وخارجها، حيث إن المشاريع التي تعرضها الشركة في مكة والمدينة بأسعار مناسبة جدا، وتلبي طموح المستثمرين.

واختتم رضوان تصريحه بالكشف عن خطط ومشاريع الحرمين المستقبلية، قائلا إن المجموعة ستطرح شققا عائلية فاخرة في تركيا التي تتميز بموقع ساحر، بالإضافة إلى توافر الخدمات المتكاملة والأمن على مدار الساعة.

«هومز العقارية»

وكشفت الرئيس التنفيذي لشركة هومز العقارية منال رمزي عن خطط ومشاريع الشركة المستقبلية، مؤكدة انه بعد دراسات متأنية للسوق الخليجي جاء الاختيار بتدشين فرع الشركة الجديد في المملكة العربية السعودية في أبريل الماضي، إذ تأتي هذه الخطوة ضمن الخطة المستقبلية للتوسع في الأسواق الخارجية وطرح مشاريع عقارية متميزة في عدة دول منتقاة.

واستعرضت رمزي المشاريع التي سيتم طرحها في المعرض، موضحة انه في ظل النمو المتسارع على شراء العقارات في السوق السعودي يأتي مشروع «المنار المكي-Hilton» ليلبي رغبات الجمهور في تملك وحدات مؤثثة بجوار الحرم لمدة 99 سنة وتحت اشراف فنادق Hilton العالمية.

وعن مشروع «المنار المكي-Hilton» قالت رمزي انه مقام على ربوة مرتفعة تطل على ساعة الحرم المكي ويتميز بقربه من الحرم، حيث يبعد عنه 3 كم/ 5 دقائق فقط ويقع داخل حدود الحرم المكي على الدائري الثالث مباشرة بجوار مواقف كدي.

وتابعت «يوفر «المنار المكي-Hilton» لنزلائه مستوى عال من الجودة والرفاهية الفريدة الذي تمتاز به الشقق حيث يستمتع الملاك بالمدخل المستقل والردهة الفاخرة وقاعة الاستقبال المتكاملة والخدمات الفندقية المتاحة على مدار الساعة، وهو ما يتيح لهم قدرا لا يضاهى من الخصوصية والراحة».

وتتميز كل الوحدات بشاشات بلازما في الردهة وغرف النوم الرئيسة، بالإضافة الى خدمة الأمن على مدار الساعة، وحرصا على راحة الملاك تضم كل الوحدات مطابخ مجهزة بالكامل وغرف طعام مستقلة، كما يمكن للملاك الاستفادة من مواقف السيارات المجانية. وتتراوح المساحات من 28 مترا مربعا للاستديوهات ذات الغرفة الواحدة إلى 149 مترا مربعا للأجنحة ذات الغرفتين.

أما عن مشروع «أبراج الصفوة» أوضحت رمزي أنه أول مشروع يطرح في الكويت وحدات وشققا للبيع بنظام التملك الحر في مكة المكرمة، بإطلالتها على ساعة الحرم والتشطيبات الفاخرة.

وتابعت: تتنوع مساحات الشقق بين 4 غرف و5 غرف وفيلات دوبلكس وأحجام تلائم جميع الشرائح والأذواق، مبينة أن المشاريع تقع في منطقتي الخالدية والكعكية اللتين تعتبران من أرقى أحياء مكة المكرمة، إضافة إلى قربها من طريق إبراهيم الخليل والطريق الدائري الثالث، حيث تبعد عن الحرم 3 كم/ 5 دقائق فقط وبأسعار تبدأ من 16000 دينار كويتي مع باقة من التسهيلات في الدفع.

وعن مشروع «بهشة كنت» في تركيا، قالت رمزي إنه أضخم مشروع سكني في إسطنبول وهو جاهز للتسليم ومتكامل الخدمات وبضمان من الحكومة التركية مع تسهيلات في السداد لـ 10 سنوات، لافتة إلى أنه يقع في منطقة بهشة شهير وهي واحدة من المناطق الأسرع نموا في إسطنبول، حيث يمتد على مساحة 119 ألف مترا مربعا ويتميز المشروع بأنه محاط بالطبيعة الخلابة، كما أن جميع الشقق في هذا المشروع تتميز بالمناظر الطبيعية ويتضمن العديد من الخصائص مثل حمام السباحة المكشوف والحديقة ذات التصميم المميز ومواقف سيارات لكل شقة وأماكن ألعاب للأطفال وممرات للمشاة ونظام تدفئة مركزي وإضاءة في الطريق مع نظام حماية ومراقبة على مدار 24 ساعة.