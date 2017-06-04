الساير: الفعالية تشجع الأطفال على الاهتمام بالمجتمع والبيئة والحياة الصحية

وجهت إدارة التميز المؤسسي في مجموعة الساير الدعوة الى أعضاء لجنة التحكيم البارزين لتنظيم عملية فرز اللوحات لترشيح الفائزين من الكويت بمسابقة تويوتا الحادية عشرة لرسم سيارة الاحلام، احدى أكبر مسابقات الرسم العالمية للأطفال، حيث يشارك الأطفال في مسابقة تويوتا لرسم سيارة الأحلام من جميع انحاء العالم للحلم بالمشاركة في رسم أفكار إبداعية عن سيارة احلامهم.

وقال محمد ناصر الساير، رئيس لجنة الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية لمجموعة الساير: نحن في الساير نفخر بهذه الفعالية العالمية لتشجيع أطفال الكويت على المستوى العالمي.

مثل هذه المسابقات تساعد الأطفال على التفكير بشكل مختلف وغير تقليدي وأن يتخيلوا أحلام التنقل والانتقال المستقبلية التي تجعلنا جميعا نعجب ونتعجب بها.

كما أن هذه الفعالية تشجعهم على المشاركة بالاهتمام بالمجتمع، البيئة، الحياة الصحية وإظهار التعاطف تجاه الكائنات الحية الأخرى.

ومسابقة الكويت المحلية التي تم تنظيمها قبل أكثر من ثلاثة أشهر جمعت أعمال فنية مثيرة للإعجاب من طلاب المدارس العربية، ثنائية اللغة والدولية التي شاركت في المسابقة بمستوى عال من الحماس، وسوف يتم تقديم الجوائز للفائزين بالمسابقة المحلية خلال حفل خاص تنظمه مجموعة الساير القابضة.

وقد تضمنت عملية الاختيار الاقصاء الأولي للمشتركين تبعه تقييم اللجنة بناء على عملية الاختيار ذات الفئات الثلاث لتويوتا التي تغطي الرسالة الفنية، التفرد والخصائص الفنية، وان الهدف الأساسي لهذه المسابقة هو السماح للأطفال بتصور أحلامهم المستوحاة من شعار «ارسم سيارة أحلامك.. عبر عن ابداعك»، وقد أبدى الحكام تعليقات مميزة حول المواهب الشابة وأعربوا عنو تقديرهم لأهداف هذه المسابقة العالمية.

وقد سلط المهندس نهاد الحاج علي، نائب مدير مجموعة التميز المؤسسي في مجموعة الساير، الضوء على أهمية الإبداع قائلا: في نمط الحياة السريع الذي نعيشه، من المهم تنمية التنافس الإبداعي والخلاق بين الأطفال، هم بحاجة الى مراقبة الطبيعة والتفاعل معها كما يجب، تجربة ثقافة البلد وتقديم أفكار مبتكرة كحلول للمشاكل الشائعة التـــي يختبرونها من حولهم.

وإنه لأمر مفرح أن لا يكون الأطفال مشغولين بالأجهزة الإلكترونية طوال الوقت، بل يفكرون بشكل مختلف وفريد لإيجاد حلول للمشاكل التي يواجها العالم.