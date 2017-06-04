فرصة الفوز بمليون ميل من سكاي واردز طيران الإمارات

مع بداية الموسم الصيفي لهذا العام، يسر البنك الأهلي الكويتي الإعلان عن أحدث عروضه الترويجية «انفق واربح أميال مع سكاي واردز» بقيمة 3 ملايين ميل، والذي يتيح لعملاء البنك فرصة دخول مجموعة من السحوبات الشهرية للحصول على فرصة الفوز بمليون ميل من سكاي واردز طيران الإمارات.

يبدأ العرض الترويجي في 1 يونيو المقبل ويستمر حتى 31 أغسطس2017. سكاي واردز طيران الإمارات هو برنامج ولاء المسافرين الدائمين الحاصل على العديد من الجوائز.

وللمشاركة في السحوبات الشهرية الثلاثة، يجب على حاملي بطاقات الأهلي الائتمانية، بما فيها فيزا إنفنيت وفيزا سيغنتشر وكذلك بطاقة فيزا الذهبية للسفر مسبقة الدفع، إنفاق مبلغ 100 دينار كحد أدنى خلال فترات الشراء الموضحة أدناه ما يؤهلهم للفوز بالجائزة الأولى أو الثانية أو الثالثة والتي تمنح أصحاب الحظ الوفير 500000 أو 300000 أو 200000 ميل سكاي واردز طيران الامارات تباعا كل شهر.

ويتأهل حاملو بطاقات فيزا انفنيت وفيزا سيغنتشر الأهلي الائتمانية للدخول في سحوبات شهرية عند التسوق في نقاط البيع وعند السحب النقدي داخل الكويت أو خارجها. أما أصحاب بطاقات الأهلي مسبقة الدفع، فبإمكانهم التأهل لدخول السحوبات عند الشراء من نقاط البيع المحلية والعالمية.

وسيحصل حاملو بطاقات الأهلي الراغبين في المشاركة في هذا العرض الترويجي على نقطة واحدة لدخول السحب في كل مرة ينفق فيها صاحب البطاقة 10 دنانير محليا أو على 3 نقاط لكل 10 دنانير يتم إنفاقها خارج الكويت.

أما فيما يتعلق بعمليات الشراء التي تجرى عبر موقع emirates.com باستخدام بطاقات الأهلي مسبقة الدفع، أو البطاقات الائتمانية، أو بطاقات السحب الآلي أثناء فترة العرض، فهي تتيح لحامل البطاقة مضاعفة النقاط التي يحصل عليها.

وكلما زاد عدد النقاط التي يحصل عليها حاملو بطاقات الأهلي تضاعفت فرص فوزهم في السحوبات الشهرية.

وتجدر الإشارة إلى أنه يحق لمستخدمي البطاقات الذين يحالفهم الحظ ويفوزون في أحد السحوبات، المشاركة مجددا في السحوبات التالية ما يمنحهم فرصة الربح أكثر من مرة.

كما يمنح البنك الأهلي الكويتي لموظفيه فرصة المشاركة في الحملة الترويجية وسيقيم سحوبات خاصة لهم يحصل من خلالها الفائز على 75000 ميل في كل سحب شهري.