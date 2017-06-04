الحجاج: نظم أمن وتكنولوجيا المعلومات تلعب دوراً محورياً في عالمنا اليوم

أعلن بنك الخليج عن فوز مي دشتي المديرة التنفيذية لأمن نظم المعلومات - إدارة المخاطر، بجائزة أفضل 100 رئيس أمن معلومات «CISO 100» من MESA للعام الثاني على التوالي.

وقد تم تكريم دشتي خلال حفل أقيم مؤخرا في فندق كونراد دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور نخبة من الشخصيات البارزة في مجال أمن المعلومات على المستويين الإقليمي والعالمي.

وجوائز الشرق الأوسط لأمن المعلومات (MESA) هي عبارة عن مؤتمر سنوي وحفل توزيع جوائز تنظمه Emirsec Ventures، وهي مؤسسة تهدف إلى مواجهة التحديات الرقمية من خلال استراتيجيات مستحدثة وأساليب مبتكرة.

وتضمن المؤتمر، الذي أقيم على مدار يومين، جلسات وحلقات نقاشية، بالإضافة إلى عروض تقديمية من قبل الرواد في هذا المجال وصانعي السياسات المتعلقة به.

كما تتماشى ترشيحات الجوائز مع فئات محددة، تقوم من خلالها لجنة التحكيم باختيار المرشحين وتقييمهم بناء على المعايير التي تشمل الخبرة وحجم ونوع الإنجازات التي تم تحقيقها خلالها، وحجم المؤسسة الممثلة، والقطاع، والمبادرات والمشاريع الناجحة، والمساهمة في إثراء الصناعة ككل.

وبهذه المناسبة، قالت سلمى الحجاج، مدير عام الموارد البشرية في بنك الخليج: نتقدم بالتهنئة إلى مي دشتي على إنجازاتها بالنيابة عن بنك الخليج.

وتلعب نظم أمن المعلومات وتكنولوجيا المعلومات دورا محوريا في عالمنا اليوم، وسيستمر هذا الدور في النمو خلال السنوات المقبلة، ويسرنا أن يتم تكريم مي دشتي للعام الثاني على التوالي من قبل رواد قطاع أمن المعلومات.

ونفتخر بانتمائها إلى عائلة بنك الخليج، وبالدور الذي تلعبه في نجاح عملياته.